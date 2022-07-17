更多編輯台推薦新聞：
國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡英文：仔細評估開放時程 重新爭取國際旅客來台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展9/300
首頁 / 生活

BA.5首例本土社區感染案 接觸者檢驗皆陰性

2022/7/17 15:27（7/17 16:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情指揮中心17日公布，BA.5首例本土社區感染案5名密切接觸者、個案染疫母親7名職場接觸者，PCR檢驗結果都是陰性。（圖取自Pixabay圖庫）
疫情指揮中心17日公布，BA.5首例本土社區感染案5名密切接觸者、個案染疫母親7名職場接觸者，PCR檢驗結果都是陰性。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，疫情指揮中心今天公布確診的北部20多歲女性5名密切接觸者，以及個案染疫母親的7名職場接觸者的PCR檢驗報告，結果都是陰性，疫情持續觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，首例Omicron BA.5本土社區感染病例，為一名北部20多歲女性，曾接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，個案在5月中曾確診並康復。個案同住父母於7月3日至5日陸續快篩陽性確診，個案5日起也出現症狀，6日快篩陽性，通報為重複感染。

這名北部20多歲女性經定序確認感染BA.5，高度懷疑為家庭群聚。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午說明，根據調查匡列個案的5名密切接觸者，PCR採檢結果皆為陰性；個案母親的7名職場接觸者PCR檢驗報告同樣都是陰性。

個案的父母是否也是感染BA.5，莊人祥說，仍待後續病毒基因定序出爐，由於個案父母的Ct值一人超過30、一人低於30，因為病毒量較低，還要看看能不能培養，推測3人幾乎同時間感染，父母同樣是BA.5的可能性較高。

另外，據統計，昨天共開立2848人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共2619人份、默沙東「莫納皮拉韋」229人份，今年以來累計開立約38萬8112人份，包括31萬4354人份倍拉維及7萬3758人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬305床、空床數6369床、空床率61.8%，其中台北區空床率49%、北區58.2%、中區69.7%、南區61.4%、高屏區72.2%、東區51.3%。53家集中檢疫所共7610床、空床數4933床、空床率64.8%；36家地方加強型防疫旅館2711床、空床數1285床、空床率47.4%。（編輯：張雅淨）1110717

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
BA.5首例社區感染 羅一鈞：重複感染症狀可能比前次輕專家指BA.5免疫逃脫能力更強 曾染BA.1或BA.2可增保護力7/17本土2萬4196例 增73死、156例中重症兒童增5重症9月嬰ICU救治 MIS-C累計42例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
7/16本土2萬5251例 增72死、165例中重症