BA.5首例本土社區感染案 接觸者檢驗皆陰性

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，疫情指揮中心今天公布確診的北部20多歲女性5名密切接觸者，以及個案染疫母親的7名職場接觸者的PCR檢驗報告，結果都是陰性，疫情持續觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，首例Omicron BA.5本土社區感染病例，為一名北部20多歲女性，曾接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，個案在5月中曾確診並康復。個案同住父母於7月3日至5日陸續快篩陽性確診，個案5日起也出現症狀，6日快篩陽性，通報為重複感染。

這名北部20多歲女性經定序確認感染BA.5，高度懷疑為家庭群聚。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午說明，根據調查匡列個案的5名密切接觸者，PCR採檢結果皆為陰性；個案母親的7名職場接觸者PCR檢驗報告同樣都是陰性。

個案的父母是否也是感染BA.5，莊人祥說，仍待後續病毒基因定序出爐，由於個案父母的Ct值一人超過30、一人低於30，因為病毒量較低，還要看看能不能培養，推測3人幾乎同時間感染，父母同樣是BA.5的可能性較高。

另外，據統計，昨天共開立2848人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共2619人份、默沙東「莫納皮拉韋」229人份，今年以來累計開立約38萬8112人份，包括31萬4354人份倍拉維及7萬3758人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬305床、空床數6369床、空床率61.8%，其中台北區空床率49%、北區58.2%、中區69.7%、南區61.4%、高屏區72.2%、東區51.3%。53家集中檢疫所共7610床、空床數4933床、空床率64.8%；36家地方加強型防疫旅館2711床、空床數1285床、空床率47.4%。（編輯：張雅淨）1110717

（指揮中心提供）