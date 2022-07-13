陳時中14日行政院會後請辭 交接預計一週內完成

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民進黨13日下午舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中出席，致詞時盼年底勝選，讓台北市變得更好。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日

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（中央社記者賴于榛台北13日電）民進黨今天徵召衛福部長陳時中參選台北市長。據了解，陳時中將於明天行政院會後請辭，政院會隨即展開接任人選徵詢作業，徵詢順利後再決定交接日，相關程序有望一週內完成。

民進黨中執會下午通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長；陳時中請辭時間點及衛福部長接任人選受關注。

據了解，陳時中擬在參加明天行政院會後，提出辭呈；他將在會中報告「長照2.0執行成果」，且預定出席行政院會後記者會。

為確保衛福部長交接無縫接軌，據了解，行政院在收到陳時中辭呈後，將展開徵詢作業，待確認接任人選意願並定案後，院長蘇貞昌才會批准陳時中辭呈；整體作業有望一週內完成。

行政院發言人羅秉成昨天透過媒體群組指出，若陳時中請辭獲准，會適時公布接任人選，確保衛福部運作與指揮中心防疫工作無縫接軌、穩健進行。（編輯：謝佳珍）1110713