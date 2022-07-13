更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300
首頁 / 政治

陳時中14日行政院會後請辭 交接預計一週內完成

2022/7/13 19:52（7/13 20:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨13日下午舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中出席，致詞時盼年底勝選，讓台北市變得更好。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日
民進黨13日下午舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中出席，致詞時盼年底勝選，讓台北市變得更好。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）民進黨今天徵召衛福部長陳時中參選台北市長。據了解，陳時中將於明天行政院會後請辭，政院會隨即展開接任人選徵詢作業，徵詢順利後再決定交接日，相關程序有望一週內完成。

民進黨中執會下午通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長；陳時中請辭時間點及衛福部長接任人選受關注。

據了解，陳時中擬在參加明天行政院會後，提出辭呈；他將在會中報告「長照2.0執行成果」，且預定出席行政院會後記者會。

為確保衛福部長交接無縫接軌，據了解，行政院在收到陳時中辭呈後，將展開徵詢作業，待確認接任人選意願並定案後，院長蘇貞昌才會批准陳時中辭呈；整體作業有望一週內完成。

行政院發言人羅秉成昨天透過媒體群組指出，若陳時中請辭獲准，會適時公布接任人選，確保衛福部運作與指揮中心防疫工作無縫接軌、穩健進行。（編輯：謝佳珍）1110713

延伸閱讀
蔡英文：徵召林佳龍陳時中參選 雙北雙箭頭創新局與陳時中擁抱又自拍 林佳龍：只有團結沒有心結獲徵召選北市 陳時中：首都市長應做稱職協調者藍白指陳時中落跑 綠反擊怯戰促君子之爭陳時中參選北市長 吳思瑤任競選總幹事可能性高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
接見美參議員史考特 蘇貞昌：盼促進台美貿易進展