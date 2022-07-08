接見美參議員史考特 蘇貞昌：盼促進台美貿易進展

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天下午接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）一行人。他致詞時表示，盼史考特協助促進台美雙邊貿易進展，也能繼續在各方面力挺台灣，讓和平穩定的秩序不受破壞。

史考特7日抵台，8日上午晉見總統蔡英文，下午拜會行政院長蘇貞昌，另外將接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

蘇貞昌說，歡迎史考特到訪，也感謝史考特過去表態支持台灣參與亞太經濟架構，以及簽訂台美雙邊貿易協定等等。

蘇貞昌指出，台灣與美國都堅持自由民主價值，俄烏戰爭讓人看到極權專制國家，肆無忌憚侵略、破壞世界和平自由與經濟秩序，如同中國極權專制、對外擴張，一直以軍機、軍艦繞台威脅台灣。

他說，對於中國的企圖，以及武力併吞台灣這種違反世界普世價值的作為，台灣會堅定自我防衛；也期盼史考特繼續在各方面力挺台灣，讓和平穩定的秩序不受破壞，一起努力維護世界與區域的和平。

蘇貞昌也說，台灣雖受到疫情影響，經濟還是有亮眼成績，尤其半導體、電子產品等在世界供應鏈有非常有意義的貢獻，盼在台美21世紀貿易倡議架構下，台美更增強雙邊自由貿易等進展，也期待史考特能協助促進。

史考特表示，台灣的自由對美國非常重要，他相信，台灣做非常多努力，無論中共、俄羅斯有什麼行為，台灣都有自我防衛能力，而在台灣努力的時候，美國會盡最大能力，提供資源保障台灣自我防衛的能力。

他說，現在世界在烏克蘭所看到的不幸，有機會讓中國在這區域所做的事情，引起更多的討論，隨著台美共同的努力，希望一切都能變得更好，也盼能持續打造台美夥伴關係。

談到貿易部分，史考特說，台灣美國都非常重視自由，台灣企業因為非常努力與團結，在美國非常受到歡迎。

他說，他出身商務背景，非常樂見也重視商業成就，希望盡一己之力，讓美國企業找到投資台灣的機會，台灣企業也有機會投資美國，讓台灣企業享受繁榮，也希望台灣不只是與美國洽簽投資協議，也能其他熱愛自由的國家洽簽投資協議。

史考特表示，這次來訪是希望與台灣各界建立良好關係，也期待未來能帶家人來台灣走走。（編輯：蘇龍麒）1110708