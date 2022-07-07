蘇貞昌：育兒津貼8月起提高為每月5000元

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長蘇貞昌今天表示，8月起育兒津貼，將從現行每月新台幣3500元提高至5000元；就讀公共化及準公共幼兒園的學費，也會全面降低至3000元以下。

衛福部與教育部今天在行政院會報告「少子女化對策成果」。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，投入因應少子女化的經費，從2016年150多億，大幅成長到今年超過800億元，明年預計投入近1000億元，也透過修法及調整政策，減輕婚育家庭育兒負擔。

蘇貞昌表示，在增加名額部份，政府努力擴大0歲至6歲平價托育、教保名額，目前已逾56萬個，相較2016年足足增加3倍。

他說，6月底也修正公布「幼兒教育及照顧法」，制度性鼓勵公私部門投入興辦幼兒園；其中，商業、醫院可以興辦幼兒園，政府機關、軍警校院、公營事業等，得設置員工子女非營利幼兒園或教保中心。

另外，他表示，在增加補助部分，相關修法上路滿1年，其中擴大不孕症補助，已有4萬多件通過資格審查、2萬6000人已獲得補助，對比2020年的19件是天壤之別；其中已有2100多對夫妻，生下2400多名嬰兒，政策若持續推動，預估明年底將會有1萬2000多名嬰兒。

育嬰留職停薪津貼方面，從6成薪提高到8成薪，蘇貞昌說，這讓申請人數較前年同期成長超過3成，其中男性成長高達8成、受惠人數超過10萬人；而放寬育嬰留職停薪申請彈性可少於6個月後，男性申請人數也成長1.5倍。

蘇貞昌還說，所得稅法修正後，將幼兒學前特別扣除額從2萬5000元提高至12萬元，增加近5倍；300億擴大租金補貼專案，也有特別針對新婚夫妻及育有未成年子女的家庭再加碼補貼。

他提醒，行政院政務委員林萬億應會同教育部、衛福部等相關機關，持續盤點少子女化對策相關措施，滾動檢討，若有需要再加大、加快、加碼的，都可再提出。（編輯：林淑媛）1110707