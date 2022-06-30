300億擴大租金補貼專案7/1起申請 10/3撥款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，將於7月1日至8月31日開放線上申請。行政院長蘇貞昌指出，這項政策讓過去無法享受到補貼的租屋族都能受惠。圖為台北市市民大道巷內出租布條。中央社記者謝佳璋攝 111年6月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，每年受惠戶數50萬戶。行政院長蘇貞昌今天說，專案金額龐大、資格放寬、手續方便、房東也雙贏，7月1日起申請，10月3日直接撥款至資格符合的民眾帳戶。

行政院今天舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」，蘇貞昌、內政部長徐國勇、次長花敬群等人出席。

內政部指出，行政院已核定300億元中央擴大租金補貼專案，計畫為4年期，中央每年將編列新台幣300億元，照顧50萬戶租屋族，特色是戶數擴大、金額加碼、資格放寬、申請簡便，將於7月1日至8月31日開放線上申請。

蘇貞昌致詞時說，明天上路的政策很重大，除了金額達300億元最龐大、資格也最寬，連在台北市月薪5萬6046元以下都能申請、手續最方便，同時也讓房東享受雙贏，這項政策讓過去無法享受到補貼的租屋族都能受惠。

蘇貞昌說，擴大租金補貼專案明天開始申請，10月3日直接撥款至申請資格符合的民眾帳戶，當天恰好也是「世界人居日」（World Habitat Day）。

行政院30日舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」，行政院長蘇貞昌（中）、內政部長徐國勇（右2）、次長花敬群（右1）等人出席。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

蘇貞昌感謝總統蔡英文提出居住正義政策，讓全國受惠，達到福國利民目標；他說，政府推出經費如此龐大的政策，但財政紀律還是做得很好，今年還債達20年來最高，很不簡單。

徐國勇表示，政策是實現社會正義很重要的一環，幫助年輕人與弱勢家庭，他有信心將政策做好，實現居住正義。

300億元中央擴大租金補貼方案放寬申請資格，門檻由每月平均所得從須在各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下；同時也讓承租未保存登記建物者，如頂樓加蓋的租屋族也能申請補貼。

擴大方案更針對4類族群提供加碼補助，初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍、2年內新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢家庭加碼1.4倍，有未成年子女家庭加碼從1.4倍起，每多生1胎就再增加0.2倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，房客申請補貼通過後，房東將自動成為公益出租人，享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。

花敬群指出，曾申請過租金補貼的舊戶將由政府直接帶入試算，確認意願後就算完成申請；新戶只需要透過網路申請5步驟就能完成；教育部也針對大專校院弱勢學生，提供校外住宿租金補貼，全面照顧校外租屋青年學子。（編輯：謝佳珍）1110630

行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，行政院長蘇貞昌（圖）30日表示，專案金額龐大、資格放寬、手續方便、房東也雙贏，7月1日起申請，10月3日直接撥款至資格符合的民眾帳戶。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日