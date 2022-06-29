高市挺租屋族 推增額租金補貼預估萬戶受惠

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄市111年度增額租金補貼申請日期將於7月18日至8月31日截止，在中央補貼高雄市的7萬戶租屋族群之外，高雄市再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，申請方式因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，僅開放線上申請及郵寄申請；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1800至5880元不等額度，補貼期間1年。

都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下租屋家庭；但4.3萬元以上的也不用擔心。高雄市長陳其邁看見租屋族需求，指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加稅收，全數支應租屋族群補貼，落實居住正義。

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在內政部補貼方案之外，推出增額租金補貼，預估1萬戶受惠，只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請；可減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔，落實青年優先、弱勢優先、市民優先的補貼原則。

都發局住宅發展處長翁浩建說明，申請條件揭露在官網「公告專區」 (https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDA010100.jsp) ，開辦期間申請網址https://hs.kcg.gov.tw/HSH/。另外，為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾有疑問可於上班時間撥打服務專線07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心）有專人說明。（編輯：孫承武）1110629