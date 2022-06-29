徐國勇聯名蘇建榮鼓勵房東成公益出租人 租稅優惠多

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（中央社記者陳俊華台北29日電）300億元中央擴大租金補貼7月將開放申請，內政部長徐國勇與財政部長蘇建榮今天聯名表示，鼓勵房東支持政策，租房給租金補貼戶，可成為公益出租人，享綜所稅、房屋稅及地價稅租稅優惠。

內政部透將過新聞稿指出，徐國勇與蘇建榮聯名在臉書發布貼文，鼓勵房東一起響應國家政策。徐國勇說，房東將合法住宅租給租金補貼戶，政府將直接認定為「公益出租人」，免申請就可享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅3稅優惠，請房東放心將房屋出租。

徐國勇表示，這次偕同財政部宣導國家居住政策，透過實際計算向社會各界說明，成為公益出租人稅賦優惠真的省很大。

徐國勇說，以高雄市鳳山區4樓的老舊公寓、32坪整層住家、租金每月新台幣1萬5000元為例，適用綜所稅稅率20%、房屋稅率2.4%、地價稅率千分之10為例，當公益出租人「前」，1年稅金共2萬9360元；，當公益出租人「後」，1年稅金共3029元，省下2萬6331元。

徐國勇表示，國家推動居住政策，為創造「房東、房客」雙贏局面，建構公益出租人、租金補貼等制度，讓房東、房客都能受到國家照顧。「300億元中央擴大租金補貼」7月1日到8月31日將開放線上申請，在擴大對租屋族照顧時，也能讓房東感受到實質的租稅優惠。

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內政部說，另有其他縣市案例，可到內政部不動產資訊平台的「公益出租人專區」查詢，但試算表為範例，實際稅金以稅捐單位為準。

內政部指出，有關擴大租金補貼專案及公益出租人相關資訊，可於週一至週五上午8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003；稅務相關問題撥免付費服務電話0800-000-321洽詢；或到內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」、「公益出租人專區」查詢。（編輯：張均懋）1110629