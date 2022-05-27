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台灣疫情升溫防疫排名直直落 陳時中：必經之路

2022/5/27 18:19（5/27 18:25 更新）
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台灣在彭博最新的全球防疫韌性排名倒數第3。指揮中心指揮官陳時中說，Omicron流行期間，疫情升溫是各國必經之路。圖為民眾在台北市文山區傳統市場採買水果。中央社記者王騰毅攝 111年5月27日
台灣在彭博最新的全球防疫韌性排名倒數第3。指揮中心指揮官陳時中說，Omicron流行期間，疫情升溫是各國必經之路。圖為民眾在台北市文山區傳統市場採買水果。中央社記者王騰毅攝 111年5月27日
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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）台灣在彭博最新的全球防疫韌性排名倒數第3。指揮中心指揮官陳時中說，Omicron流行期間，疫情升溫是各國必經之路，維持醫療量能、兼顧社會安全與經濟才是當前目標。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，彭博（Bloomberg）26日發布最新全球防疫韌性的評比，台灣名列倒數第3。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台灣最近的疫情確實比較「熱絡」，確診人數多、排名自然就往後掉，希望這波疫情過去後排名可以再往前，以往最佳成績是前10名，但也坦言這強迫不來，在Omicron變異株流行期間，疫情升溫是各國的必經之路，維持醫療藥物量能、社會安全兼顧經濟，才是現階段重要目標。

為及早發現幼兒染疫，指揮中心6月1日起將針對0歲至6歲免費發放5劑快篩試劑，有媒體詢問，幼兒不適合戳鼻子，是否考慮改發唾液快篩。

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陳時中說，唾液快篩只有Ct值低於24才能驗出，因此目前沒有改發唾液快篩的規劃，等未來有更好的快篩試劑再考慮。

最近有確診者康復後回到職場後被同事噴酒精，還有同事開玩笑說要買確診者媽媽戴過的口罩。陳時中強調，民眾面對確診後的康復者要平常心、將心比心、保有同理心，也不要霸凌，染疫可能成為未來的常態，人人都有可能染疫，呼籲不要互相牽拖霸凌。（編輯：陳政偉）1110527

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