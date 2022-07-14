陳時中請辭參選台北市長 盼有機會以地方政府身分合作

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衛福部長陳時中（右）14日上午在行政院會後請辭，下午最後一次主持部務會議，細數上任以來所遭遇挑戰和推動政策，也表示天下沒有不散的筵席，盼透過轉換跑道讓自己更精進。中央社記者沈佩瑤攝 111年7月14日

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部長陳時中請辭投入台北市長選戰，他今天在部務會議中表示，未來可能會以地方政府身分請求協助，會充分合作，另期待下任部長能推動與兒童相關組織改革，強化專責性。

衛生福利部長陳時中今天上午在行政院會後請辭，下午最後一次主持部務會議中，他細數上任5年多來所遭遇挑戰和推動政策，包括調整部分負擔、推動長照2.0等，強調要離開當然會有些不捨，老話一句天下沒有不散的筵席，透過轉換跑道讓自己更精進。

他說，自己隨時可能走人，把握最後機會來跟大家相聚，之後若有機會，將會以地方政府身分要求幫忙，請各位給予充分協助，一定會跟各位合作，現場響起一片笑聲。

各界關注健保部分負擔上路時程，會中媒體詢及是否可能趕在陳時中卸任前實施。陳時中說，原定5月15日上路，但Omicron疫情爆發，為減輕民眾及醫療院所負擔，因此延宕。

陳時中表示，身為待離之人，不適合對政策說三道四，但一起努力過，這是衛福部對健保的基本態度，相信繼任者和相關單位會一起做好。

至於有沒有最遺憾或是最想繼續推動的政策，陳時中笑說，不能說想繼續做下去，這表示是做的最不好，但他今天在院會中報告指出，衛生福利部社會及家庭署是否能改制，期待下一任部長繼續努力。

陳時中指出，衛生署組織在民國102年改制成為衛生福利部，納入內政部社會司、兒童局等單位成立社家署，雖訂立少子化相關計畫、優化兒童醫療和家醫制度等，投入很多資源也盡了很多力氣，「但在結果面上，並不如我們想要的、希望的進步那麼多」，成效仍低，應考慮組織變革，強化專責性，對兒童保障更好。

有關接任人選，陳時中仍未鬆口，只說這是行政院長的權責，由院長宣布，尊重。

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民進黨中執會昨天通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。

行政院發言人羅秉成上午主持政院會後記者會時表示，陳時中今天提出辭呈，待後續徵詢等程序確定後，會馬上公布接任的人選與交接時間，且衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官這兩個職務的接任人選將一併考慮。（編輯：陳政偉）1110714