新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委

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（中央社記者葉素萍、賴于榛、溫貴香台北29日電）準閣揆陳建仁今天公布第3波內閣首長名單，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任；另外，前台北市議員梁文傑將接任陸委會副主委。

即將接任新任行政院長的陳建仁今天公布第3波內閣首長名單，這次公布名單主要以國防外交與兩岸事務機關首長為主。

預定接任行政院發言人陳宗彥表示，這次國防外交與兩岸事務機關首長名單，是總統蔡英文與陳建仁進行充分討論，以持續落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策為原則，讓國防外交與兩岸事務等工作，能夠穩健銜接並迅速就定位，相關人事名單包括外交部長 吳釗燮 吳釗燮小檔案 出生：民國43年10月31日

現職：外交部長

學歷：

美國俄亥俄州立大學政治學博士

美國密蘇里大學政治學碩士

國立政治大學政治學系學士

美國俄亥俄州立大學政治學博士 美國密蘇里大學政治學碩士 國立政治大學政治學系學士 經歷：

總統府秘書長

國家安全會議秘書長

民主進步黨秘書長

民主進步黨政策委員會執行長

民主進步黨駐美國代表

駐美國代表

大陸委員會主任委員 看更多 關閉 、國防部長 邱國正 邱國正小檔案 生日：1953年4月12日

學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期

經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 看更多 關閉 、陸委會主委 邱太三 邱太三小檔案 生日：1956年8月30日

學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士

經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長 看更多 關閉 。

另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，其陸委會副主委遺缺將由前台北市議員 梁文傑 梁文傑小檔案 學歷：

台大政研所碩士

台大政治系學士

建國中學





台大政研所碩士 台大政治系學士 建國中學 經歷：

第11、12屆台北市中山大同區議員

高雄市市長辦公室主任

陸委會諮詢委員

民進黨政策會首席副執行長

民進黨中國事務部副主任 資料來源：民進黨台北市黨部 看更多 關閉 接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。

另傳出勞動部次長將由前總統府副秘書長李俊俋接任；不過，內定行政院副院長鄭文燦表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布。（編輯：張良知）1120129