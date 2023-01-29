新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委
2023/1/29 16:53（1/29 17:51 更新）
新內閣第3波名單出爐，國防部長邱國正（左）、陸委會主委邱太三（中）、外交部長吳釗燮（右）留任。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍、賴于榛、溫貴香台北29日電）準閣揆陳建仁今天公布第3波內閣首長名單，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任；另外，前台北市議員梁文傑將接任陸委會副主委。
即將接任新任行政院長的陳建仁今天公布第3波內閣首長名單，這次公布名單主要以國防外交與兩岸事務機關首長為主。
預定接任行政院發言人陳宗彥表示，這次國防外交與兩岸事務機關首長名單，是總統蔡英文與陳建仁進行充分討論，以持續落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策為原則，讓國防外交與兩岸事務等工作，能夠穩健銜接並迅速就定位，相關人事名單包括外交部長吳釗燮
、國防部長邱國正
吳釗燮小檔案
- 出生：民國43年10月31日
- 現職：外交部長
- 學歷：
美國俄亥俄州立大學政治學博士
美國密蘇里大學政治學碩士
國立政治大學政治學系學士
- 經歷：
總統府秘書長
國家安全會議秘書長
民主進步黨秘書長
民主進步黨政策委員會執行長
民主進步黨駐美國代表
駐美國代表
大陸委員會主任委員
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、陸委會主委邱太三
邱國正小檔案
- 生日：1953年4月12日
- 學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期
- 經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
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。
邱太三小檔案
- 生日：1956年8月30日
- 學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長
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另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，其陸委會副主委遺缺將由前台北市議員梁文傑
接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。
梁文傑小檔案
- 學歷：
台大政研所碩士
台大政治系學士
建國中學
- 經歷：
第11、12屆台北市中山大同區議員
高雄市市長辦公室主任
陸委會諮詢委員
民進黨政策會首席副執行長
民進黨中國事務部副主任
資料來源：民進黨台北市黨部
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另傳出勞動部次長將由前總統府副秘書長李俊俋接任；不過，內定行政院副院長鄭文燦表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布。（編輯：張良知）1120129
前台北市議員梁文傑接任陸委會副主委。（中央社檔案照片）
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