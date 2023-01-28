健保署長異動石崇良接任 薛瑞元：行政團隊考量
2023/1/28 21:16（1/28 21:35 更新）
健保署長李伯璋將卸職，由現任常務次長石崇良（圖）接棒。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北28日電）新內閣人事異動再一波，衛生福利部長薛瑞元留任，健保署長李伯璋將卸職，由現任常務次長石崇良接棒。薛瑞元說，這是行政團隊考量的結果，因石崇良出差，預計下週五後交接。
衛生福利部中央健康保險署日前發生健保資料外洩事件，檢調還在偵辦中，根據自由時報報導，這是導致健保署長李伯璋異動主因。
薛瑞元今天晚間接受媒體聯訪表示，健保署人事異動是行政團隊整體考量，健保署長為政務官，石崇良目前是衛福部常務次長、屬事務官，兩者無法兼任，未來將從事務官變成政務官。
薛瑞元說，主要考量是往後健保相關業務可能需要與社會保險司、健保會密切合作，這些單位都是石崇良次長任內督導且嫻熟業務，有助於業務順利推動。
薛瑞元表示，因石崇良赴瑞士日內瓦出差，以常務次長身分出席世界衛生組織（WHO）活動，預計下週五返台後才會交接，至於懸缺的常務次長一職由誰接任，還要再討論。
李伯璋以簡訊回覆中央社記者表示，平常心面對生命。
石崇良歷任衛福部醫事司司長、衛福部主任秘書、衛福部綜合規劃司司長、行政院衛生署企劃處處長、衛生署醫事處處長，資歷完整。（編輯：唐聲揚）1120128
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