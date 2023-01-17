前主秘疑涉入 李伯璋：未發現健保個資遭下載攜走

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）健保署葉姓前主秘等人涉健保個資外洩案，葉姓前主秘表示未涉不法情事；健保署長李伯璋說，初步內部調查暫未發現有存取健保資料、攜走，皆於署內操作調閱，無下載紀錄、無異常使用。

媒體報導指稱，健保署已退休葉姓主任秘書與謝姓女科長、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，健保署已啟動危機處理，依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制。

有關報導提及，健保署葉姓前主秘疑涉用隨身碟下載並攜出健保檔案長達13年，葉姓前主秘今天發布媒體聲明稿表示，有關媒體報導健保洩密案等內容，與客觀事實有諸多不符，他並未洩漏健保資料、並無涉及不法情事。

未發現涉案人以類似方法存取資料帶走，李伯璋告訴中央社記者，內部調查涉案人查閱件數、比對資料，件數確實多，需要釐清是否有不當查詢，現階段沒有發現下載紀錄，都是在署內操作，持續釐清調閱資料目的，暫時沒有可疑情情形。

據健保署初步調查，已退休的健保署葉姓前主秘，在承保組長、主秘任內無承保業務系統查詢權限，未發現查詢紀錄；仍在職、原為承保組的謝姓及李姓科長，負責承保業務超過10年，有查詢權限，期間分別查詢13.3萬多筆、3.5萬多筆資料。

專案小組進行內部行政調查及檢視內控機制，全面盤點職員查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍，盼能在農曆春節前完成內部行政調查，李伯璋說，將儘速完成查詢資料內容分析、將結果向薛瑞元報告，釐清事件原貌，檢視、改善內控機制。

葉姓前主秘告訴中央社記者，他從無犯法、從未洩露資料，他擔任公務員40年以上，相信公務員是社會的中堅力量，案件已在檢調階段，司法機關是維護人民權利，各界留點空間給司法單位澄清，將事實交由司法，「相信司法檢調能力、也相信我們清明。」

李伯璋強調，健保署涉案人員已職務異動，調離主管職務、涉案人員查詢健保資料權限關閉。（編輯：陳政偉）1120117