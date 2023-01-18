個資頻外洩 綠委促數發部聯手檢調檢討政府資安體質

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣近年陸續爆發個資外洩事件，引發民眾擔憂。民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程今天舉行記者會，要求檢調重懲重罰速查，數位發展部不能消極以對，應聯手檢調、國安單位檢討政府資安體質。

洪申翰批評，台灣一再發生重大資安事件，但相關部會至今拿不出具體對策，呼籲應嚴肅檢視政府機構的資安體質。

洪申翰質疑，若連資安問題都無法解決，「當初成立數發部和資安署的目的是什麼？」要求數位發展部應聯合檢調單位和國安單位，檢討政府機構的資安體質，提出強化國家資安戰略計畫。

劉世芳指出，近年陸續發生中華郵政商城、勞動部台灣就業通、銓敘部、內政部戶政資料等個資外洩事件，甚至今年初就爆出健保署前主秘疑涉洩個資、華航會員資料庫遭駭，資安危機一再發生，恐降低民眾對政府信任，要求數位部積極協查。

劉世芳說，資安即國安，個資外洩事件除以個資法規範外，若資料具機敏性，呼籲應依國家情報工作法、國家機密保護法等規範，以便有效遏制犯行。

賴品妤指出，健保署傳出外洩個資謀利很離譜，健保署人員還涉查詢軍方和情治單位人員資料，是非常嚴重的國安問題；台灣資安防護缺乏獨立監督機關，內部查核監控措施長期失靈，政府必須嚴肅積極面對問題，否則社會遲早失去信任。

數位發展部次長葉寧表示，數發部會督導各機關落實系統權限管理，只在工作必要範圍內給予最小權限，而不是權力大者就權限大；此外，數發部也要求資安等級A級的機關，導入落實零信任機制，以避免個資外洩事件再發生。

法務部檢察司長黃謀信表示，法務部持續健全相關法律，並加強檢察機關資安與國安案件的查緝能量，提升查緝專業。（編輯：蘇志宗）1120118