民進黨：健保署人員涉資料洩密案 支持政府徹查

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨發言人黃世杰今天表示，健保署相關人員涉入資料洩密案，公職人員本應保守公務機密，竟然為龐大利益，利用國家賦予權力盜賣人民個資，讓人感到震驚和痛心，民進黨支持政府徹查到底、支持檢調依法嚴予偵辦。

檢調偵辦衛福部健保署人員涉違反國家情報工作法案，約談前葉姓主秘後請回。針對媒體今天報導葉男涉以隨身碟竊取檔案、賣情治系統人員個資等，北檢不予回應。

民進黨發布新聞稿，黃世杰說，公職人員本應保守公務機密，增進國家利益及人民福祉，竟然為龐大利益，利用國家賦予權力盜賣人民個資，讓人感到震驚和痛心。

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黃世杰表示，民進黨支持檢調依法嚴予偵辦，加速調查進度，務必嚴懲不法之徒，並向社會大眾說明，具體落實檢討，守護人民個資保密的決心，持續深化台灣得來不易的民主。

黃世杰指出，中共近年除了檯面上的文攻武嚇、軍機擾台之外，同時配合對台的情搜與滲透工作也從未停歇，請民眾務必提高警覺，相關單位的資安和管控也要進行檢討，並強化管理作為。（編輯：林興盟）1120117