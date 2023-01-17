傳健保署前主秘涉賣情治人員個資、海外藏鉅款 北檢不回應

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針對媒體報導健保署前葉姓主秘涉以隨身碟竊取檔案、賣情治系統人員個資、海外藏放逾10億元，北檢不予回應。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北17日電）檢調偵辦衛福部健保署人員涉違反國家情報工作法案，約談前葉姓主秘後請回。針對媒體今天報導葉男涉以隨身碟竊取檔案、賣情治系統人員個資、海外藏放逾10億元，北檢不予回應。

檢調接獲檢舉，指稱健保署已退休葉姓主秘與謝姓女科長、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台灣台北地方檢察署9日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉男住處等，並約談葉男等3人到案。

檢調發現，謝姓女子涉非法查詢個資涵蓋警政署、調查局、海巡署、移民署等單位人員，甚至也曾查詢國家安全局等情報人員保險資料，且每筆查詢數量眾多，涉違反國家情報工作法。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知新台幣10萬元交保，葉姓、李姓被告請回。

媒體今天報導，前葉姓主秘涉用隨身碟竊取檔案長達13年，涉及府院高層及11情治系統人員個資，且葉男密集往返中國，疑用人頭在海外藏放逾新台幣10億元鉅款。對此，台北地檢署表示，相關媒體報導內容不予回應。（編輯：戴光育）1120117