健保資料庫釋憲案部分違憲 國發會：強化個資保護

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憲法法庭12日決議，健保資料庫供學術研究合憲，但欠缺個資監督機制等有違憲之虞，要求相關機關3年內修法。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）憲法法庭今天決議，健保資料庫供學術研究合憲，但欠缺個資監督機制等有違憲之虞，要求相關機關3年內修法。國發會表示，尊重判決，未來持續強化個資保護，研議建置個人資料保護的獨立監督機制。

憲法法庭今天宣告，個人資料保護法第6條第1項但書第4款規定，健保資料庫可以經過處理成無法辨識特定當事人的方式，供公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生等目的，做統計或學術研究，符合法律明確性原則及比例原則，也沒有牴觸憲法第22條資訊隱私權。國發會今天晚間發布新聞稿指出，對此表達感謝。

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不過，憲法法庭認為，個人資料保護法或其他相關法律規定整體觀察，欠缺個人資料保護的獨立監督機制，對個人資訊隱私權的保障不足，而有違憲之虞，相關機關應自判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律，建立相關法制。

國發會對此表示，尊重憲法法庭判決，未來將參考國際相關立法趨勢，研議建置個人資料保護的獨立監督機制，以完備憲法第22條對人民資訊隱私權的保障。（編輯：林興盟）1110812