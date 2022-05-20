更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診又達10萬 美衛生高層警告疫情回溫
首頁 / 生活

再傳面試要求接種證明 勞動部重申應有正當理由

2022/5/20 16:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）疫情升溫，國內再傳有企業要求應試者必須出示接種COVID-19疫苗證明才可參加面試，勞動部今天重申，雇主要求提供疫苗接種證明必須有依法或配合防疫等理由，否則可開罰。

國內COVID-19疫情持續，政府去年鼓勵民眾接種疫苗時，就有勞工面試時被雇主要求提供疫苗接種證明，如今隨著近日疫情升溫，再傳有企業要求應徵者必須出示打完3劑COVID-19疫苗的小黃卡或健保APP才可以參加面試。

勞動部今天指出，依據就業服務法第5條第2項第2款規定，雇主招募或僱用員工，不得有違反求職人或員工意思，要求提供非屬就業所需隱私資料，而所謂的隱私資料包含基因檢測、藥物測試、醫療測試、HIV檢測、智力測驗或指紋等生理資訊。

勞動部表示，雇主如果要求求職人或員工提供隱私資料，應該尊重當事人權益，不可以逾越基於經濟上需求或維護公共利益等特定目的必要範圍，並應與目的間具有正當合理關聯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勞動部表示，中央流行疫情指揮中心已就民眾施打疫苗及相關行業恢復營運等制定政策及指引，因此，雇主是否可以要求求職者提供接種疫苗證明，必須配合指揮中心防疫政策辦理，如果指揮中心沒有對特定行業的從業人員有相關要求，雇主原則上不得強迫求職者提供疫苗接種證明。

勞動部表示，如果違反規定，依法可由直轄市及縣（市）主管機關處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如果民眾遇到有雇主違反規定，都可檢附相關具體事證向公司所在地的直轄市或縣（市）政府提出申訴，以保障勞動權益。（編輯：陳政偉）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族