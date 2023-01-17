職員傳集體盜賣民眾個資至中國 健保署調查、強化內控

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媒體報導健保檔案疑遭外洩至中國，健保署17日表示，已強化3大內控機制，同時啟動調查。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）有媒體報導健保檔案疑遭外洩至中國，健保署今天表示，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，已將3大內控機制再強化，同時啟動內部專案小組，盼19日完成調查，並公布初步結果。

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料，北檢日前依涉嫌違反國家情報工作法，諭知新台幣10萬元交保；健保署也已經關閉涉案人員健保資料庫系統查詢權限，在調查期間調離非主管職務。

健保署政風室主任蔡秀卿今天上午接受媒體聯訪時表示，關於報導健保署官員集體洩漏並盜賣全台民眾個資至中國，內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，全案已進入司法程序，籲各界勿加揣測案件情節。

蔡秀卿表示，健保署於案發後隨即啟動危機處理，將「加強涉機敏資料查詢授權管理」、「大量資料查詢審核機制」、「查詢過程適度遮蔽個資」等3大內控機制再強化：另外，同步修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程。

健保署依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制，全面盤點職員查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍，盼能在農曆春節前完成內部行政調查，並完成查詢資料內容分析，釐清事件原貌，檢視、改善內控機制。

媒體問及是否已掌握疑外洩資料用途，蔡秀卿說明，由於需檢視資料橫跨年份很長、資料內容非常龐大，目前仍在比對相關資料，希望能在19日前完成調查，也會盡快公布專案小組初步調查結果。（編輯：張芷瑄）1120117