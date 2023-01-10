健保署員工涉洩漏警調人員個資 暫調離原職限縮查閱權限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

健保署葉姓退休員工及2名現職人員等3人涉洩漏被保險人個資，9日遭北檢約談。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北10日電）健保署葉姓退休員工及2名現職人員等3人涉洩漏被保險人個資，昨天遭北檢約談。健保署長李伯璋今天說，雖是無罪推定原則，但相關職員已安排暫調離原職，限縮查閱健保資料權限。

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌違反國家情報工作法，諭知新台幣10萬元交保。

李伯璋在一早給所有健保署職員的信中提到，看到職員們無預警被檢調約談，內心真的不捨大家承受的壓力，第一時間、政風主任立刻安排律師協助。大家在生命過程，務必記得自我要求做好。身為公務人員，有權限接觸到健保資料，更是一定要依法行事，千萬記得走過必留痕跡。

李伯璋上午接受媒體聯訪時表示，尊重司法，仍在檢調階段，被洩露資料為何、遭到哪種不法用途，暫時還在調查，雖是無罪推定原則，但內部行政還是要面對、需要有所管控，相關人員仍正常上班，但暫時安排轉移到非主管職務，公務人員查詢健保資料權限也會短暫被縮減。

李伯璋說，健保資料保護很重要，雖然健保署常年有資安及查閱資料相關標準流程，但去年進一步設置懲處制度，希望讓所有健保署職員了解，有不當查處狀況，需要負起責任，必須對自我行為有要求。

根據健保署職員違反健保資料庫管理規定懲處原則，違反態樣有4大類，第1種是非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，不當查詢民眾個人資料，造成不良後果，記過1次。

第2種為非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，不當查詢並洩漏或交付民眾個人資料，造成不良後果，記過2次。

第3種則是更嚴重的，非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，不當查詢並洩漏或交付民眾個人資料，致損害公務人員聲譽，有確實證據者，1次記1大過。

最嚴重情形是第4種，非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，意圖為自己或第三人不法利益，不當查詢並洩漏或交付民眾個人資料，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，1次記2大過專案考績或免職。

當健保署職員違規查詢個資，政風單位將依有關規定處理，包含依據個人資料保護法，意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益，足以損害於他人者，最高處5年有期徒刑，得併科最多100萬元罰金；公務員假借職務上權力、機會或方法，犯罪者，加重其刑至二分之一。

在刑法部分，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密文書、圖畫、消息或物品者，最高處3年有期徒刑；因過失犯前項罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。（編輯：管中維）1120110