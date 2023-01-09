健保卡變萬用卡 遠距醫療因疫得福

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）COVID-19疫情迄今，健保卡有大用，從加註旅遊史與接觸史、買口罩、快篩實名制，到開放診所視訊診療協助判斷確診，疫情前健保卡數位化基礎，助攻台灣防疫交出漂亮成績。

1995年6月，台灣第1張紙本健保卡問世，當時沒有照片，就醫需要帶著身分證核對，蓋滿6格就須換卡，8年階段性任務結束，2002年健保卡第一次升級，變身IC卡，整合各式就醫憑證，一卡在手就能方便就醫。

健保卡不是第1次替台灣防疫立功，2003年SARS疫情蔓延，因為健保IC卡即時掌握患者就醫史，有效防堵疫情擴散，迅速串聯醫療資訊網絡。

健保署長李伯璋告訴中央社記者，2018年起中央推動智慧醫療前瞻規劃，當時提出健保卡數位化，為之後的COVID-19防疫奠定良好基礎。

此外，長期難以開展的「遠距醫療」也因此大步邁前，在Omicron BA.5病毒變異株的疫情中，98%以上確診者都是居家照護，採取遠距醫療照護、視訊診療開藥，讓零接觸就醫模式走進民眾生活，今年還要擴大視訊診療對象，穩定慢性病、安寧療護等10大類病患皆適用。

李伯璋說，預計明年將繼續優化虛擬健保卡功能，增加一條龍完整就醫服務、結合電子處方箋領藥及多元行動支付

隨著健保卡多元應用，他也強調，個資保護是外界最關注的，健保署將持續加強相關資安防護，實現智慧化與數位化醫療服務。

COVID-19是新興傳染病，確診者康復後，病毒所留下的後遺症會維持多久、影響多大，都是未知數，染疫康復者門診整合醫療計畫也是由健保署負責，李伯璋說，因為當初擔心後遺症嚴重，才規劃以醫院作為計劃參與醫事服務機構。

健保署醫管組專門委員呂姿曄表示，計畫收案條件是解除隔離日6個月內，有多種COVID-19急性感染後症候群須跨科別整合醫療個案，截至去年12月中旬有130家醫院收案7274人，以門診7262人居多，仍有12人住院。

據健保最新申報資料，至2022年10月已有6名個案申報這項計畫住院模式費用，分析住院個案多與呼吸道症狀有關，如慢性阻塞性肺病、肺炎或呼吸衰竭，還有1人是腦血管疾病後遺症。

染疫康復者門診整合醫療計畫收案者男性2756人，占總體收案者36.8%，女性4733人，占63.2%；年齡層以30至39歲及40至49歲居多；縣市別以台北市、新北市、台中市收案合計5006人最多，共約占66.8%。

截至去年底的統計，全台800多萬例確診者，僅7274人尋求染疫康復者門診整合醫療計畫協助。

李伯璋認為，可能與長新冠症狀較輕微、非急性有關，民眾傾向到診所解決，目前預估計畫期限是至指揮中心解散後6個月止；為了解染疫後是否增加赴診所就醫次數，已展開資料比對，以利未來醫療規劃。（編輯：陳清芳）1120109