健保署被保險人個資遭洩 數位部：如涉資安將配合偵辦

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健保署葉姓退休員工及2現職人員等3人涉洩漏被保險人個資。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北10日電）有立委質疑數位部沒有關切健保資料涉及洩漏事件，數位部表示，數位部及資安署都不是健保個資主管機關，如經檢調偵辦後，有屬於資通系統的資安事件部分，將全力配合偵辦。

民眾黨立委賴香伶今天質疑，數位部顧著推廣LINE點餐系統，卻沒有關切健保資料涉及洩漏事件。

數位部政務次長李懷仁晚間透過新聞稿表示，目前此案已進入司法偵辦，屬於個人資料保護法範疇，依據個人資料保護法，數位部及資安署都不是主管權責機關。

李懷仁表示，數位部持續關切此案是否屬涉及資通系統的資安事件，如經檢調偵辦後，有屬於資通系統的資安事件部分，會全力配合辦理。

此外，數位部並不是推廣LINE點餐系統，數位部推動從經濟部移撥接續的「台灣雲市集服務」業務，雲市集服務除了線上點餐外，另外包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，以補助方式協助中小企業快速導入以租代買（訂閱制）等方案；從110年7月開站到111年12月底，已協助4萬多家企業轉型上雲。

李懷仁表示，對於賴香伶誤解數位部權責範圍，有必要向社會說明，避免誤解。（編輯：林淑媛）1120110