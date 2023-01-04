雄三飛彈經緯儀送中維修 中科院：資安鑑定無洩密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）媒體報導，雄風三型飛彈經緯儀被輾轉送至中國山東維修。中科院今天表示，此設備是生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架所使用光學校正設備，非控制雄三飛彈定位零組件；設備送回後已立即進行資安鑑定，無資安洩密疑慮。

鏡週刊報導，由中科院研發、被喻為「航母殺手」的雄風三型反艦飛彈，其中用來定位鎖敵的經緯儀，竟被輾轉送至中國山東維修，相關數據恐讓國軍飛彈陣地曝光；此外，國防部斥資百億元，委託中科院辦理的營區智慧型警監監視系統，也驚傳使用中國製晶片及零組件。

國家中山科學研究院發布新聞稿指出，經緯儀為中科院生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用的光學校正設備，並非控制雄三飛彈持續定位零組件。

中科院說，此設備是110年公開招標向外商瑞士萊卡（Leica）公司採購，因部分設備瑕疵，保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡後，要求國內代理商送瑞士原廠檢修。

中科院說明，中科院於設備修復送回後，主動發現進口報單上是由山東青島流亭機場出口（原廠亞洲地區維修中心），經洽詢代理商回覆，原廠商告知因地緣關係送亞洲維修中心處理，也因此立即對此設備進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。

中科院指出，至於中科院外購設備需送返外商原廠維修，涉及陸區的相關精進作法，已納入採購規定訂頒施行。

有關警監系統，中科院表示，經查此案於108年4月17日決標簽約，依當時採購作業規定以原產地認定不得為大陸地區產品，合約廠商交貨的球型監視器，廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。

中科院指出，經拆機檢查，各項關鍵零組件模組晶片、記憶體等均非大陸製品；但電源訊號測試電路板為陸製品，屬被動元件，非屬關鍵零組件不得為陸製品禁用範疇，且無涉及國安、資安或洩密疑慮。

中科院強調，媒體報導前雖經中科院於事前詳盡說明澄清，卻仍以聳動標題及部分內容誤導民眾視聽，對此深表遺憾。（編輯：郭無患）1120104