國慶晚會展演無人機疑中製 國科會：無涉資安

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對於國慶焰火晚會無人機表演疑使用中國製產品，國科會主委吳政忠（圖）9日在立法院答詢指出，初步了解廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國製，而關鍵的零組件如導航、飛控等晶片為歐美製，初判應無資安疑慮。中央社記者王騰毅攝 111年11月9日

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）對於國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製產品，國科會主委吳政忠說明，初步了解廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國製，而關鍵的零組件如導航、飛控等晶片為歐美製，初判應無資安疑慮。

國民黨立委魯明哲昨天於立法院質詢時，質疑今年國慶焰火晚會，是由無人機國家隊成員「台灣希望創新公司」主導的無人機表演，但其無人機是中國公司高巨創新的產品，恐有資安、國安疑慮。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案，邀請吳政忠報告國科會及相關單位預算案，並進行詢答。

民進黨立委張廖萬堅、何欣純先後關切國慶焰火晚會的無人機資安議題，詢問是否有紅色供應鏈滲透無人機國家隊的疑慮，以及未來要如何建立無人機的資安驗證制度。

吳政忠說明，無人機主要的關鍵零組件有通訊軟體、導航晶片、飛控晶片與全球定位系統等，這些部分比較可能會有資安考量，至於無人機的馬達、電池、外殼等，則較無資安疑慮。

吳政忠說，行政院長蘇貞昌昨天已指示政委羅秉成與他一起了解此案，目前根據廠商說明，台灣希望創新公司此次的無人機產品，只有馬達、電池、外殼為中國製。

吳政忠表示，至於無人機中較易有資安考量的飛控晶片，是歐洲廠商產品，導航晶片則是美國高通產品，若廠商說法正確，是不會有把相關訊號傳到中國的疑慮。

對於未來如何推動台灣無人機產業發展，吳政忠在會議休息時間受訪時補充，台灣在機電、通訊領域本就有優勢，只要台灣將無人機的資安領域發展好，有了國際資安驗證，商機可期。

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關於建立資安驗證機制，吳政忠說，數位發展部電信技術中心將介接國際標準，未來針對無人機的導航晶片、飛控晶片、全球定位系統甚至整機，都有必要建立資安檢測機制。

吳政忠指出，若是電信技術中心無法檢測的項目，國科會科技辦公室將協調數位部與民間的資安檢測單位協作，也建立第三方驗證制度，如此才有公信力，未來也規劃要在數位部底下設置相關單位。（編輯：翟思嘉）1111109