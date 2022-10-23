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因應中共灰色地帶網攻 國安局規劃零信任防禦機制

2022/10/23 23:15
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（中央社記者王承中台北23日電）根據國安局送達立院的書面報告指出，在面對中共網路空間灰色地帶攻擊情況下，國安局除持續全面禁用陸牌資通訊產品，並推動「零信任」網防機制，以提升資通訊安全防護能量，確保機敏資訊安全。

立法院司法及法制委員會24日邀請國安會、國安局、數發部、通傳會等單位主管列席，就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購中國資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何？國安會及相關國安單位是否於年度預算中制定計畫針對各類國際情勢演變進行相關評估作業並採取因應對策」進行專題報告，並備質詢。

根據國安局送達立法院的書面報告指出，傳統網路安全架構已難以確保高度安全，以致歐美等先進國家愈加重視資安問題，美國國家標準技術研究院（NIST）於2020年正式頒布「零信任」標準文件（SP 800-207），並形成政策推動。

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國安局表示，已偕同行政院規劃「零信任」架構暨資安整體規劃方向，需要滾動調整及大量技術投資，始可完備，將務實規劃導入進程，循序提升整體資安防護能量；另將逐步推廣各情報機關，強化國安團隊聯防合作，提升台灣網駭威脅防禦能量與預警力度。

國安局指出，配合參與行政院「危害資通安全產品廠商清單審查小組會議」，並依會議所訂限制使用原則，全面禁用陸牌資通訊產品，並將相關要求納入採購合約規範，且同步透過各類會議要求各情報機關配合辦理。（編輯：林克倫）1111023

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