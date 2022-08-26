防中國網攻 專家：政府應協助強化中小企業資安

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（中央社記者游凱翔台北26日電）台灣資安鑄造公司副執行長王仁甫今天表示，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，中國網軍選擇攻擊超商看板等設施，顯示中小企業資安不夠完善，建議政府未來應該協助中小企業強化資安能量。

台灣新政協會上午舉行「近期中共認知作戰、網攻對台灣衝擊及政府因應措施」座談會，台灣新政協會執行長張宇韶、民進黨立委林楚茵、新竹市議員李妍慧、台灣資安鑄造公司副執行長王仁甫、海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺等人出席。

張宇韶指出，美國眾議院議長裴洛西訪台的漣漪不斷，多起資安攻擊事件躍上新聞版面，政府部門、超商、台鐵、大學網站陸續遭到駭客入侵，捍衛數位國土刻不容緩。

王仁甫表示，台灣遭網路病毒勒索的數量是整個亞洲的4倍，從個人、中小企業都受到強烈攻擊，包括今年初某個代工廠遭駭客入侵，導致產品設計圖被放到暗網上，反觀俄羅斯與烏克蘭戰爭，在實體戰爭發生前早已進行認知作戰與網路攻擊，甚至俄羅斯還發動抹黑戰，讓俄國駭客在烏克蘭境內對美發動攻擊。

王仁甫提到，台灣政府的資安防守得不錯，中國網軍選擇攻擊超商看板等設施，顯示中小企業及委外廠商的資安做得不夠完善，因此政府未來應該要花更多力氣協助中小企業來強化資安能量。

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林楚茵指出，中國與台灣雖然有簡體字、繁體字差別，但相近的語文介面讓認知作戰更暢行無阻，因此台灣應健全網路並提升消費者意識，勿將個人隱私及機密放在網路上，同時也應了解這些訊息背後的真正意圖。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台期間，台灣的政府及民間單位傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板都出現反裴洛西文字。（編輯：謝佳珍）1110826