前中科院長曝雄三飛彈製程難 買不到零件只好自產

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）前中科院長龔家政近日在回憶錄曝光研發「雄三飛彈」秘辛，他透露過程一度因美方拒售關鍵零件難產，最終中科院靠自行研製JP-10燃油、精密陀螺儀等，總算突破難關。

中研院近代史研究所近日出版「龔家政先生訪問紀錄」，書中龔家政表示，中科院採買飛彈零組件常受阻撓，因台灣不是國際「飛彈技術管制協定」（MTCR）成員，即使買射程300公里的飛彈零組件也常被刁難。

他表示，MTCR聯盟由美國主導，日本也是會員，敏感性零組件不會賣給台灣。例如在研發「雄三飛彈」過程，曾向美方申請採購JP-10高密度戰略性燃油，當時美方知道台灣已進入最後研製階段，成功就會量產，因此通知不再出售給台灣。

為解決JP-10燃油取得問題，龔家政表示，他指示中科院化學所自行提煉，雖然產出量很少，但他仍在院會時公開宣布「JP-10不用再靠國外進口」，話一傳出去，兩週後進口商就來勸台灣再重新向美申請採購JP-10，結果美國就同意了，徹底解決雄三飛彈推進劑問題。

龔家政表示，製作雄二、雄三飛彈的射控系統，還需精準達0.1到0.001度的「戰略級」陀螺儀，但美國只賣給台灣精密度1度的「戰術級」陀螺儀，後來美方突然連1度的陀螺儀都不賣，此影響將使台灣「岸置雄風飛彈」毫無用武之地。

龔家政說，他在美台高階軍售會議中曾建議，將精度0.1度的陀螺儀列入清單，但被告知列了也不會被接受，因將影響美方軍售利益，若台灣雄二或巡弋飛彈研發不成，就只能向美方購買魚叉、戰斧等飛彈了。

龔家政表示，恰好當時國家實驗研究院國家研究中心有位美國歸國博士，曾在美國國防產業帶領製作核子潛艦使用的「光纖陀螺儀」，其精密度水準更高，他親自委託該位專家率團研發，最終雄二、雄三、天弓飛彈都需要的關鍵精密陀螺儀，「硬是被我們國家自己做出來」。（編輯：林興盟）1111213