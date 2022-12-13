前中科院長證實 雲峰飛彈射程超過1000公里

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）前中科院長龔家政近日在回憶錄證實，中科院研製的「雲峰」超音速巡弋飛彈射程超過1000公里、巡弋速度達3馬赫以上，他任內已完成研發與戰術測評。

龔家政也首度透露國軍「雄二E」地對地巡弋飛彈細節，雄二E分為A型、B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈1000公里，兩款彈引擎不同，代號「鯤鵬計畫」的B型彈採用渦輪扇引擎推進系統，可在省油狀態下飛更遠。兩款已分別在2004年、2007年完成試射。

中研院近代史研究所近日出版「龔家政先生訪問紀錄」。龔家政表示，雲峰計畫是研發代號W-99的超音速巡弋飛彈，運用衝壓式引擎起飛到某個高度，點燃引擎發射，速度可達3馬赫以上，到達目標之前高速垂直下墜，對準目標攻擊，具強大穿透破壞力。

龔家政表示，雲峰飛彈屬於高空超音速巡弋飛彈，「非常不容易被攔截到、很有嚇阻效果」，全世界當時只有美俄在研製，台灣的自製計畫從已故總統李登輝時就已建案，經過十多年到他任內，正值工程發展階段。

龔家政表示，前國防部長李傑有次看到試射後在半空爆炸，認為中科院研發能力不足，一度擬不再支持後續測試預算，但時任總統的陳水扁剛好要來中科院參觀，李傑在最後關頭臨時同意，讓中科院將雲峰飛彈加入對總統的簡報。

龔家政表示，前總統陳水扁看完當場裁示「這個我們一定要做」，讓計畫翻案成功，這個轉折當時中科院只有少數極高層知道，對他個人是引以為傲的大事，「因為超音速巡弋飛彈產生的嚇阻力無可比擬」。

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龔家政表示，中國軍事科技近30年快速崛起，因為中國可以向各國「買所欲買」，反觀台灣武器購買只限所謂防禦性武器，零組件採買困難重重，需經先進國家同意，「也就是我們國防科技有個天花板、處處受限」，在種種條件下只能靠自行研發。

國防部對於雲峰飛彈研製成果迄未公開說明，國防部長邱國正去年在立院備詢時被問到雲峰飛彈的性能，僅回答「私下跟委員報告」，對於飛彈研發進度則回答「我們還在努力」。（編輯：蘇龍麒）1111213