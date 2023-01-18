更多編輯台推薦新聞：
世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／12生肖比一比 屬兔人來到越南變屬貓
首頁 / 社會

涉洩漏情治人員個資案 前健保署主秘10萬元交保

2023/1/18 19:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北18日電）檢調偵辦衛福部健保署人員涉違反國家情報工作法案，日前約談葉姓前主秘後請回。台北地檢署今天再約談葉男到案，訊後諭令新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

檢調接獲檢舉，指稱健保署已退休葉姓主秘與謝姓女科長、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台北地檢署9日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉男住處等，並約談葉男等3人到案。

檢調發現，謝姓女子涉非法查詢個資涵蓋警政署、調查局、海巡署、移民署等單位人員，甚至也曾查詢國家安全局等情報人員保險資料，且每筆查詢數量眾多，涉違反國家情報工作法等罪。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知新台幣10萬元交保，葉姓、李姓被告請回。

檢察官持續調查相關獲案事證，並與新北市調查處密切研商後，為進一步釐清案情，今天下午由檢察官訊問被告3人，訊問後命葉男10萬元交保、李姓被告交保8萬元、謝女請回，並命3人限制出境、出海。

媒體報導，葉男涉用隨身碟竊取檔案長達13年，涉及府院高層及11情治系統人員個資，且葉男密集往返中國，疑用人頭在海外藏放逾新台幣10億元鉅款。

台北地檢署指出，北檢就相關人員有無不法查詢、洩漏或交付資料，將儘速比對、釐清；對於是否有相關不法資金與帳戶，也將持續積極清查。（編輯：張銘坤）1120118

#台北地檢署
#衛福部健保署
#新北市調查處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族