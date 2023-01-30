新內閣人事 經濟學者李淳任外交部次長、李俊俋接勞動部次長
2023/1/30 14:29（1/30 15:22 更新）
準閣揆陳建仁已公布所有內閣首長名單，準發言人陳宗彥30日宣布新一波政務次長級人事，外交部政務次長由中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳（右）接任，總統府前副秘書長李俊俋（左）擔任勞動部次長。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）準閣揆陳建仁已公布所有內閣首長名單，準發言人陳宗彥今天宣布新一波政務次長級人事，包含外交部政務次長由中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳
接任，總統府前副秘書長李俊俋擔任勞動部次長。
李淳小檔案
- 學歷：
澳洲國立大學公共政策博士
國立中正大學法學碩士（公法組）
輔仁大學法律系
- 經歷：
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長
中華經濟研究院（台灣WTO中心）助研究員
陸委會諮詢委員及國合會諮詢委員
行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員
財團法人國際合作發展基金會諮詢委員
台灣通訊學會秘書長
資料來源：中華經濟研究院
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新一波政務次長人事還包含，財政部次長李慶華、教育部次長林明裕、勞動部次長李俊俋
、農委會副主委陳駿季、環保署副署長王雅玢、文化部次長王時思、海委會副主委洪文玲、僑務委員會副委員長阮昭雄、客委會副主委周江杰
李俊俋小檔案
- 生日：1965年7月6日（54歲）
- 出生地：台灣嘉義市
- 學歷：
美國喬治華盛頓大學政治研究所博士
美國波士頓學院政治研究所碩士
中國文化大學政治學系學士
- 經歷：
總統府副秘書長
立法委員
嘉義市副市長
總統府國策顧問
總統府憲改辦公室主任
銓敘部政務次長
行政院人事行政局參事
淡江大學兼任講師
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、工程會副主委葉哲良、故宮博物院副院長黃永泰
周江杰小檔案
- 生日：民國69年7月15日出生
- 黨籍：民主進步黨
- 現職：民主進步黨客家部主任兼發言人
- 學歷：政治大學公共行政所碩士
- 經歷：新竹縣議員
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、原能會副主委林立夫。1120130
黃永泰小檔案
- 學歷：國立成功大學建築系建築博士、國立台灣大學土木工程研究所工學碩士、逢甲大學建築系建築學士
- 經歷：高雄市政府幫工程司、審計部稽察、課長、科長、簡任稽察、中央研究院專門委員、總務組主任、台南市政府副秘書長、國立故宮博物院常務副院長
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