新內閣人事 經濟學者李淳任外交部次長、李俊俋接勞動部次長

（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）準閣揆陳建仁已公布所有內閣首長名單，準發言人陳宗彥今天宣布新一波政務次長級人事，包含外交部政務次長由中經院WTO及RTA中心資深副執行長

李淳

李淳小檔案 學歷：

澳洲國立大學公共政策博士

國立中正大學法學碩士（公法組）

輔仁大學法律系

澳洲國立大學公共政策博士 國立中正大學法學碩士（公法組） 輔仁大學法律系 經歷：

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長

中華經濟研究院（台灣WTO中心）助研究員

陸委會諮詢委員及國合會諮詢委員

行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員

財團法人國際合作發展基金會諮詢委員

台灣通訊學會秘書長 資料來源：中華經濟研究院 看更多 關閉

接任，總統府前副秘書長李俊俋擔任勞動部次長。