李俊俋接勞動部政次 將著重溝通協調
2023/1/30 16:02（1/30 17:04 更新）
前總統府副秘書長李俊俋接任勞動部政務次長。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北30日電）行政院今天公布新一波內閣名單，勞動部政務次長由前總統府副秘書長李俊俋接任；他表示未來著重溝通、協調，協助勞動部長許銘春進一步處理勞工事務。
行政院今天公布新一波內閣改組名單，勞動部長許銘春留任，勞動部兩名政務次長，其中之一由李俊俋
接任；另一名政次王安邦則留任。
學歷：美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業
李俊俋小檔案
生日：1965年7月6日
學歷：美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業
美國波士頓學院政治研究所碩士
經歷：嘉義市副市長、銓敘部次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、第8、9屆立法委員、總統府副秘書長
看更多
關閉
李俊俋為美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業，曾任嘉義市副市長、考試院銓敘部政務次長及第8、9屆立法委員、總統府副秘書長等職務；去年則代表民進黨參選嘉義市長選舉，最後未能勝出。
李俊俋告訴中央社記者，未來首先以溝通、協調方式協助勞動部長許銘春，至於詳細規畫和細節將會在正式上任，以及與許銘春洽談後再向各界說明。（編輯：陳仁華）1120130
延伸閱讀新內閣人事 經濟學者李淳任外交部次長、李俊俋接勞動部次長陳建仁31日上任拜會立法院 拚4月前普發六千環保署首名女性副署長 中原大學教授王雅玢接任新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
環保署首名女性副署長 中原大學教授王雅玢接任