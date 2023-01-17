內政部稱換約轉售限制不回溯 立委指曲解法律

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（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量立法院黨團今天表示，立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，但內政部代理部長花敬群卻說預售屋換約轉售限制的規定不溯及適用，這完全是曲解法律及藐視國會。

台灣民眾黨立法院黨團則指出，內政部應重新考量這次平均地權條例修法下信賴保護原則的適用範圍，別為了護航投資客而恣意濫用；此外，內政部訂定子法或施行細則時，應將「不真正溯及既往」的概念加入，所有違規轉售行為皆應禁止，不要故意開後門。

內政部15日透過新聞稿表示，依立法院三讀通過的平均地權條例規定，預售屋買賣契約的「買受人」，在簽訂買賣契約後，不得轉售買賣契約給第3人。該限制不適用於施行日以前已簽訂契約的買受人，所以在施行日後還是可將契約轉售；但之後接手購買契約的新買受人，仍須依法適用該限制規定，限制不得再為轉售。

對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天召開「才修法就違法護炒房，花敬群帶頭藐視國會」記者會，呼籲行政院長蘇貞昌管管花敬群，切莫違法護航投資客。

邱顯智說，立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，重要條文之一，就屬禁止預售屋的換約轉售，但沒想到在修法通過的第2天，花敬群便說換約轉售限制不溯及適用，但此規定根本沒有明文寫在法條中，花敬群根本是公然曲解法律。

邱顯智舉例，如果有一個新興毒品修法納管後，難道持有新興毒品的人可以說，因為是在法律修正前就持有，因此修法後仍然可以在市場上販賣嗎。

邱顯智表示，更可惡的是，內政部明明是迫於建商與投資客的壓力，才180度髮夾彎、打臉過去的立場，現在竟然把建商的壓力甩鍋到年輕人身上，謊稱是收到自住購買預售屋的年輕族群反映，通盤考量後作出調整，這簡直是挑戰台灣社會的常識。

此外，台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱召開「預售屋禁換約髮夾彎，政府打炒房決心何在？」記者會，呼籲政府落實平均地權條例和租賃住宅市場發展及管理條例的立法精神，不該繼續放任炒房投資客，才能實現總統蔡英文6年多前對居住正義的承諾。

張其祿質疑，花敬群在平均地權條例修法通過後，髮夾彎違背去年12月在立法院內政委員會備詢時所做的承諾，不僅宣稱私法人購買預售屋禁換約「不溯及既往」，連投資客在政策落實之前購買的預售屋也有「日出條款」，不受禁售限制，政府為了維護他們的利益，真的可以濫用信賴保護原則嗎。（編輯：蘇龍麒）1120117