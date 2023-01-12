花敬群：平均地權條例子法4個月完成 拚上半年施行

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（中央社記者陳俊華台北12日電）平均地權條例三讀通過後，內政部代理部長花敬群今天說，子法會在3、4個月內完成，上半年就可順利施行；且將有日出條款，待子法完成、行政院公告施行日起所簽的預售合約，才禁止換約。

立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

花敬群及營建署長吳欣修、日本建築師伊東豊雄、中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重等人，上午出席「南港玉成公辦都市更新案」動土祈福典禮。

媒體報導指「管制私法人購屋」恐直接將都更危老送上斷頭台，新增案量將下降5至8成。花敬群受訪時表示，其中有很多誤解，很多可能是因為內政部沒有充分跟社會說明，後續會明確說明。

花敬群說，簡單來說，未來推動都更時，開發商、實施者想要插旗、整合購屋需求，第一個動作是提出要針對哪個大街廓進行都更危老整合的申請書，提到內政部後一個星期內會同意，內政部絕對全力支持都更危老的推動。

花敬群表示，這次平均地權條例修法，是以健全市場為主要核心，對於過去一、兩年市場不正常的炒作行為，透過預售換約套利，不是該有的現象，且住宅是供民眾居住，而非以投資為主。相關子法會盡快在3、4個月內完成，今年上半年就可以順利施行。

花敬群指出，修法後的確會影響市場中投資需求的比重，不管是預售市場投資客、私法人投資等，預期市場需求會有1到2成離開，但剛性需求都在市場上；需求減少勢必價格下修，是可預期的狀況，但政府並未刻意干擾市場行為，正常交易還是會存在。

花敬群說，各界預期房價軟著陸下修，但不至於到硬著陸的現象，台灣長期高房價有相當程度泡沫，需要時間修正；至於房價會下修多少比例，還是尊重市場比較重要，制度健全、長期安定才是核心。

外界關注預售屋禁止轉售與私法人購屋許可制，花敬群表示，一定要法施行之後，才有權利限制人民行為，將會有日出條款，也就是不溯及既往，新法上路前民眾購買預售屋都沒有禁止換約；待子法完成、行政院公告施行日期那天開始所簽訂的預售合約，才禁止換約。（編輯：楊凱翔）1120112