不動產聯盟總會林正雄：平均地權條例應暫緩實施

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（中央社記者潘智義台北16日電）中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今天在年終記者會表示，平均地權條例應暫緩實施，避免讓奄奄一息房地產休克；建議應讓重稅惡法退場，放寬金融限縮與加碼青年優貸，等細則制定後，再實施平均地權條例，避免對產業過大衝擊。

林正雄除建議暫緩實施平均地權條例修正內容，也呼籲，政府解決缺工、停止重稅。

他認為，2023房市兩大主軸是「危老都更」、ESG，而2023年房市預測字是「變」。

他指出，影響2022年房市的因素包括央行利率連4升，2022年第4季理監事會議，決議升息半碼（0.125個百分點），利率繼3、6和9月後連4升，共計升息2碼（0.5個百分點），央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，目前分別為1.75%、2.125%及4%。

他提及近2年來房市相關政策，6次金融限縮，包括4次選擇性信用管制，以及購地貸款規範、銀行金融權數調整；3大房地產政策，則包括房地合一2.0、實價登錄2.0、囤房稅，2項修法為平均地權條例、取消同業互保制度。

他認為，台灣房子超級老，半數建物屋齡超過30年，全國平均屋齡32年，460萬棟住宅屋齡逾30年，其中屋齡超過50年有近百萬棟，急需辦理都市更新；都更案件全國每年僅核定60餘件，應提高誘因加速都市更新，提升都市防災能力。（編輯：趙蔚蘭）1120116