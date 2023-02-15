平均地權條例上路前 去年12月8法人買北市豪宅

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（中央社記者賴言曦台北15日電）平均地權條例修正通過，除了衝擊預售屋市場，也同步影響豪宅交易，房仲觀察實價登錄後指出，去年12月至少有8間法人公司出手買下北市豪宅，顯示不少高資產族趕在平均地權條例上路前布局，不少是以無貸款購置。

根據台北市地政雲實價登錄資料，截至目前揭露資料，去年12月至少有8間法人公司出手購置豪宅，其中有6筆為無貸款交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例上路後，法人購屋將採申請許可制，降低法人置產上的彈性，讓原本就有計畫以公司名義置產的高資產族，積極在法案上路前布局，其中不乏以無貸款的方式購置，更凸顯這些買方現金流豐沛，且頗有置產需求。

進一步觀察去年12月法人購置豪宅的情況，世偉開發和明曜百貨分別以新台幣4億元現金購入冠德信義13和14樓。位於台北市大直的西華富邦37樓比鄰的兩戶，則由大豫實業和大咸實業各以無貸款買下，雖然兩間公司負責人不同，但交易日期相同，每坪單價也都是221.8萬。

鴻益投資則以現金1億入手台北市中正區豪宅皇翔紫鼎，新億投資以無貸款買進大直冠德萊特莊園，壽元開發則是在去年12月初就以2.24億布局華固名鑄18樓，每坪單價也達206.6萬。

張旭嵐說明，雖然房地合一稅2.0上路後，法人置產的節稅功能大幅降低，但公司購入豪宅大多作為為招待所使用，被視為商業往來的資源，且包含買賣時所要支付的仲介費、裝潢費、精品家具和入住後的水電瓦斯、社區管理費等相關費用，皆可認列為公司支出，因此還是有不少法人會採取公司名義置產。

內政部長林右昌日前表示，平均地權條例修法已經完成，剩下子法修訂，預計4月可以完成。（編輯：黃國倫）1120215