長虹：禁預售屋換約影響代銷大 對建商短空長多

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長虹建設董事長李文造22日表示，房價小跌對居住正義有好處，但大跌可能會造成房市泡沫化，希望政府輔導建築業「軟著陸」，不要再推出打炒房政策。中央社記者賴言曦攝 112年2月22日

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（中央社記者賴言曦台北22日電）平均地權條例修正三讀通過後，長虹建設董事長李文造認為，禁止預售屋換約對代銷業影響較大，但長期來看，因為居住是基本需求，建築業長期仍有望逐步復甦，對建商而言是短空長多。

李文造今天受訪時指出，當前房市交易量已經變淡，每家建商都有受到影響，但整體來看，代銷業影響會比較大，因為平均地權條例禁止預售屋換約，代銷業不能轉手買賣，失去炒作空間，影響獲利。

李文造表示，以長虹為例，他不喜歡建案被多次轉手，因為都是投資客獲利，但買貴的消費者會歸咎在建商身上，對建商來說，「轉來轉去短多長空」，反而平均地權條例實施後，對建築業來說是短空長多。

李文造進一步指出，由於交易量跟價格是連動的，現在交易量雖然少，但如果房市恢復熱絡、市況恢復正常，以住房為基本需求的前提下，需求不可能消失，長期來看，建築業有望逐漸恢復。

至於平均地權條例對私法人購屋祭出限制，並設立吹哨者制度，李文造認為，私法人購屋限制只會影響豪宅市場，至於吹哨者制度部分，只要建商不做違法的事情，那就不需要擔心。

談到房市買氣何時回溫，李文造認為，現在市況不好除了平均地權條例影響，最重要的還是台灣政經狀況不穩，當前共機繞台、民眾憂心兩岸發生戰爭等，都是會導致長期傷害的影響因素，如果政治穩定、經濟成長，對房地產業會比較有幫助。（編輯：張均懋）1120222