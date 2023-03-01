修法杜絕黑金槍毒參政 林右昌：朝野有高度共識

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（中央社記者王承中台北1日電）內政部長林右昌今天表示，攸關杜絕黑金槍毒的相關選罷法修正草案，雖具高度政治性，但朝野立委熱烈提案，也顯示出大家有高度的共識，在凝聚共識後，相信可以順利推動修法。

立法院內政委員會今天審查攸關杜絕黑金槍毒參政的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」等案，邀請林右昌列席報告，並備質詢。

林右昌在會前接受媒體訪問時表示，這兩個法案都是朝野政黨及社會矚目的案子，雖具高度政治性，但也有高度的共識，朝野立委熱烈提案，總共有26個版本，顯示大家有很高的共識，就來凝聚共識，應該可以順利推動。

此外，立法院日前三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

各界關注相關子法何時可以上路，林右昌表示，相關的子法修正及預告，會照原本既定的期程進行。房價及地價持續上漲，對國家、經濟及社會絕對不利，讓房地價不要繼續漲，也是全民共識。

林右昌指出，平均地權條例完成修法後，整體房價已在做溫和的修正，政策的方向及目標，正朝著原本預期的方向在進行。

他表示，政府要打的是投機客而不是投資客，希望房地市場、租屋市場能夠正常化，讓居住能夠被人民負擔得起，而營建相關產業也可以永續發展，這和整個國家、經濟及社會可以持續穩定有很大關係。

今天是林右昌接任內政部長後，首度赴立院備詢，媒體詢問是否會緊張。林右昌表示，其實還好，過去擔任基隆市長8年期間，和議會的互動、備詢其實也蠻有經驗的，一切平常心，接受立委的指教。（編輯：張良知）1120301