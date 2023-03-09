住展：平均地權條例草案提出1年間 寶山房價漲8成

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（中央社記者賴言曦台北9日電）平均地權條例修正草案最早在2021年12月公布，住展雜誌統計，草案公布1年間，北台灣新建案有10個行政區房價漲最多，且年漲幅皆超過2成；其中位於新竹的寶山區房價年漲幅逾8成居冠。

住展雜誌統計，平均地權條例修正草案公布後，2021年第4季到2022年第4季間，北台灣新建案房價漲幅前10大區域依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，除了鶯歌、三峽位於新北市轄區內，其餘都在新竹地區。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管有諸多政經因素干擾，房價統計期間，新竹房市仍屬熱絡，甚至在北台灣整體房市氣氛最低迷的去年第4季，新竹地區也還有不少新案亮相，開價也繼續往上走。

其中，漲幅居北台灣新建案之冠的寶山區，雖然位於新竹縣，但受到科技業擴廠及造鎮案開賣影響，房價從每坪新台幣19.3萬元，漲到每坪35.5萬元，年漲幅83.9%。

至於新北市的鶯歌、三峽，漲幅分別位居第7、8名；鶯歌新建案房價從每坪25.9萬元漲到每坪33.2萬元，三峽從每坪28.1萬元漲到每坪36萬元，年漲幅各為28.2%、28.1%。

成采錡表示，鶯歌、三峽房市都具備捷運三鶯線建設題材外，還有一個共通點，就是周遭熱門購屋區（鶯歌鳳鳴重劃區、三峽北大特區）近期新供給不多，使買盤外移至周邊區域，拉抬當地行情，且儘管房價走揚，研判鶯歌仍可憑藉相較雙北其他地區低價的優勢，吸引外來自住買家。（編輯：張均懋）1120309