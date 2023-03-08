統計：2月房租指數連19個月走揚 南部漲最多

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（中央社記者賴言曦台北8日電）據主計總處公布的2月消費者物價指數（CPI），其中房租類指數為103.09，已連19個月上漲，持續改寫歷史新高。觀察各區域房租漲勢，以南部年增2.93%最高，已連續9個月年增率超過2%。

觀察主計總處統計2月CPI中的房租類指數，全台整體年增率為2.33%，各區域除了東部年增率為1.75%外，北、中、南部的年增率都在2%以上，分別為2.08%、2.67%及2.93%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，相較北部及中部，南部地區過去房價、租金基期較低，但近年隨著房價上漲，在反映投報率的情況下，租金跟著拉高。

張旭嵐進一步分析，近年南部科學園區蓬勃發展，產業投資興旺，區域就業機會及民眾所得雙雙增加，帶動南部租賃市場加溫，且去年面臨升息、囤房稅，讓不少房東將成本轉嫁到租客身上，推升租金行情，使近期南部的租金漲幅較中、北部明顯。

面對房租不斷上漲，部分民眾浮現買房的念頭。根據台灣房屋和中央大學台灣經濟發展研究中心的消費者信心指數（CCI）2月最新調查，6項指標中，以「未來半年購買耐久性財貨時機」的信心指數增加最多，2月為108.05點，較1月100.6點上升7.45點；其中，「購買房地產時機」指標部分，2月調查結果為102.8點，比1月增加1.8點。

張旭嵐分析，雖然去年起持續升息增加購屋負擔，但因為升息是國際趨勢，且台灣目前仍處於相對低利的大環境，加上房地產具有抗通膨特性，民眾對購屋保值的資產規劃，依然具有相當程度的信心。

張旭嵐指出，雖然房市受平均地權條例修法影響，去年第4季起進入冷靜期，使市場目前呈現量縮價平，但若賣方心態調整，願意稍微讓利，在買方仍有進場意願下，多能順利成交；而隨著平均地權條例修法底定，觀望氣氛逐漸散去，預估今年下半年成屋交易可望絡回溫。（編輯：張良知）1120308