蔡英文邀派系會談達新閣共識 陳建仁發文寬恕包容埋伏筆

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府今天宣布，由前副總統陳建仁接任行政院長職務。篤信天主教、已回歸畢生最愛學術研究的陳建仁，願意扛下帶領行政團隊重責，22日大年初一在臉書以「寬恕」為題，發文強調「相互寬恕、彼此包容，帶來自由、和諧、平安與喜樂」，可一窺心路轉折。

新內閣異動起於行政院長蘇貞昌數度請辭後、仍辭意堅定。民國112年度中央政府總預算19日下午通過，蘇貞昌前往立法院致意後，旋即赴總統府會見蔡總統，兩人會談逾一個多小時。

據透露，蘇貞昌再次表達辭意且態度堅定，盼以利總統展開新局，蔡總統當場未再多表示意見；蘇貞昌離開總統府後，在臉書發文細數4年多政績，而總統府也發布新聞稿、透過蔡英文臉書發文等方式，表達對蘇貞昌與行政團隊的施政肯定與誠摯感謝。

19日當晚，蔡總統在官邸邀集民進黨內各派系代表，徵詢對下一任閣揆看法，為向黨內傳遞總統對蘇貞昌的尊重與感謝，並澄清外界流言；蔡總統在席間特別向派系代表強調，她本人迄今未親自徵詢陳建仁出任行政院長一事。

據指出，當晚各派系代表討論的唯一人選就是陳建仁，並建議蔡總統，為求政局穩定、安定民心，閣揆公布時間點愈快愈好；不過，因時值農曆春節期間，且需要給陳建仁思考時間，因此暫訂規劃26或27日先公布新的行政院長人選。

為此，農曆春節期間，蔡總統除赴各地參香發放福袋紅包行程，其餘時間則在總統府或官邸商討內閣相關人事；鑒於此次內閣改組連動2024總統大選，總統府在春節期間，對外界有關新內閣相關人事消息，均三緘其口、十分謹慎。

對已決定回歸畢生最愛研究領域的陳建仁，願重回政界接任行政院長，最大關卡是自己。起因是面對研發國產高端疫苗屢被抹黑攻擊、台灣優異防疫成績遭責難批評，去年底九合一選舉幫民進黨候選人陳時中與鄭文燦站台、談話又被曲解渲染；堅持「做對的事」，卻因政治選舉而難有是非之辯，這是陳建仁對政治工作的內心芥蒂。

但篤信天主教、具宗教情懷與使命感的陳建仁曾透露，他對蔡總統把後半生全數奉獻給台灣與民進黨，卻常遭遇不公平的批評一事，倍感「心疼」；因此，熟知這段「心路歷程」者認為，當蔡總統「當面徵詢」時，陳建仁很難說「不」。

笑容可掬、溫文儒雅，「笑容」是陳建仁的「大仁哥」招牌表情，未來一年台灣政局恐因2024總統大選陷入惡鬥，陳建仁則已在臉書表露心跡：「寬恕確實是個神奇的天賜恩典！在新的兔年，祝福每一位國人都能夠相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。」（編輯：林克倫）1120125