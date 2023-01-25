更多編輯台推薦新聞：
台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知
生活

台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

史上最忙副總統 陳建仁再上火線組閣考驗大

2023/1/25 19:43（1/25 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內定行政院長陳建仁在副總統任內，推動包括年金、婚姻平權等重大改革，被形容為「史上最忙副總統」。（中央社檔案照片）
內定行政院長陳建仁在副總統任內，推動包括年金、婚姻平權等重大改革，被形容為「史上最忙副總統」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北25日電）內定行政院長陳建仁在副總統任內，推動包括年金、婚姻平權等重大改革，被形容為「史上最忙副總統」。時隔近3年，「英仁配」再度攜手，但角色從副總統換成行政院長，時值民進黨敗選後面臨重新整隊之際，考驗更加嚴峻。

陳建仁

陳建仁小檔案

  • 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮
  • 學歷：
    美國約翰霍普金斯大學理學博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士
    台灣大學動物學系
  • 經歷：
    中華民國第14任副總統
    中央研究院副院長
    中央研究院基因體研究中心特聘研究員
    行政院衛生署署長
    台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長
  • 研究領域：
    內科、免疫學、肝細胞癌、B型肝炎和胃腸學
  • 榮譽
    教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）
    中央研究院院士（1998）
    總統科學獎（2005）
    行政院傑出科技貢獻獎（2013）
    世界科學院院士（2005）
    美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）
    美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）
    梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）
    梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）
    梵蒂岡宗座科學院院士（2021）
看更多
關閉
是2003年台灣抗煞（SARS，嚴重急性呼吸道症候群）關鍵人物，身為流行病學學者，他臨危受命出任行政院衛生署長，帶領台灣民眾走過那段人心惶惶的日子。2016總統大選擔任蔡總統副手，「英仁配」成功入主總統府。

2020蔡總統和副總統賴清德搭檔，陳建仁回歸最愛的學術界，但碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）百年大疫，他開始協助政府抗疫，透過臉書分享病毒傳播知識，對內推廣防疫防護重點，對外傳遞台灣防疫成果以供國際社會參考。

陳建仁是虔誠天主教徒，2021年7月獲教宗任命為宗座科學院院士，同年10月獲任該院理事會理事，多次奉派赴教廷參與大典，近日以總統特使身分參加榮休教宗本篤十六世喪禮。

儘管政治歷練不多，擔任副總統一任後又回到學界，但陳建仁仍保持一定政治能量，除在防疫、外交戰場上曝光；他2020主動退出副總統提名後，賣力為「蔡賴配」輔選，去年底的九合一選舉也未缺席，擔任前衛福部長陳時中參選台北市長競選總部主委，積極深入基層拉票。

曾共事過的黨政人士透露，陳建仁在政壇上，不是有強烈政治企圖心的人，但他出任蔡總統副手任內，對蔡總統交付的年金改革、司法改革、同婚等涉及民生重大議題改革任務，總是使命必達，跨部會、跨階層與跨領域的協調力、有目共睹。

尤其是推動婚姻平權，陳建仁曾透露遭天主教教友大力批評，「後來我太太不敢傳任何line的訊息給我看」。在軍公教年金新制正式上路後，陳建仁透過臉書發布千字文公開信，向因為年金改革造成退休軍公教人員的衝擊，表達致歉、致謝和致敬，並期盼共同打造更團結、和諧、公義、美好的台灣。

陳建仁2022年加入民進黨，事後接受媒體專訪時曾說，他「未來一定會透過各種可能的管道，站在我學者的立場繼續來使這個國家，來幫助民進黨、使這個國家變得更好」；這番自我期許，似埋下未來擔負更大責任的伏筆。

「你們誰要在眾人當中為首的，就要做眾人的奴僕。」陳建仁始終以學者自居，不認為自己是政治人物，他透露2003年被延攬出任衛生署長時，翻開聖經就出現這一段經文，讓他體會從事真正的權力就是服務，擔任人民的公僕。

蔡總統在第2任任期結束前，仍有許多要完成的政治議程，需要信任度、配合度、執行力高的人擔任執行長；黨政人士指出，陳建仁符合這些條件，是適合的閣揆人選。

陳建仁深受蔡總統信任，為成全2020總統大局，主動退出副總統提名，更讓黨內高度推崇；蔡總統曾說相信未來有需要的時候，陳建仁還是會溫暖、義不容辭幫助，讓他一直都在閣揆人選名單之內。

行事溫暖、臉上隨時掛著笑容的陳建仁，被封為「大仁哥」，曾形容進入總統府是「人生美麗叉路」，如今將扛起民進黨九合一敗選後，推動各項施政，以協助打贏攸關執政延續的2024大選重責，他如何應對全新的戰場，備受關注。（編輯：林克倫）1120125

#陳建仁
#民進黨
#行政院長
延伸閱讀
前副總統陳建仁獲教宗任命教廷宗座科學院院士陳建仁大年初一臉書發文 分享相互寬恕、彼此包容陳建仁盼用人制度更具彈性 吸引民間人才進公部門
陳建仁
陳建仁接閣揆？藍綠白立委提期許傳陳建仁答應接閣揆 柯文哲：他人和沒問題
賴清德
副總統賴清德：去年任何不如意已過去 新年祝揚眉吐氣賴副總統台中宮廟發福袋 民眾熱情加油獻上祝福
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族