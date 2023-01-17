更多編輯台推薦新聞：
北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

被點名接內政部長 潘孟安：不知道也沒有這個想法

2023/1/17 13:00（1/17 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）針對內閣改組議題，前屏東縣長潘孟安被點名有望接任內政部長。潘孟安今天受訪提到，他不知道也沒有這個想法，而行政院長蘇貞昌在國政處理上有亮麗成績，至於內閣改組與否，尊重總統蔡英文的決定。

媒體追問潘孟安，如何看待民進黨在敗選後的檢討狀況。他說，「我不知道，我現在都準備種田了」。

潘孟安今天北上參加台灣基進黨主席交接典禮，並於會前接受媒體聯訪，對於外媒報導，即將就任民進黨主席的副總統賴清德，所提出的台獨論述，引起美方擔心。

潘孟安說，應該不至於，因為賴清德都講得很清楚，而且在蔡總統領導的四個堅持下，台灣的方向及未來的定位都很清楚，相信賴清德18日發表就職黨主席的相關說法，不但會讓美國、日本與兩岸放心，也會讓台灣人民安心，這無庸置疑。

對於賴清德積極布局2024年總統選舉，媒體詢問潘孟安，他會扮演什麼角色；潘孟安表示，他目前沒有規劃，而且現在還是在屏東整理一些東西，同時陪伴母親與家人。

至於是否會入閣，潘孟安說，應該都是報派，「我不知道，也沒有這個想法」。媒體繼續追問，針對內閣改組有什麼想法，以及他被點名要接任內政部長；他說，自己沒有想法，而且行政院長蘇貞昌在執政期間表現不俗，尤其在國政處理上有相當亮麗的成績。

潘孟安指出，內閣改組與否取決於蔡總統，未來內閣是否要大幅度改組還是局部改組，都尊重蔡總統的決定，他做為民進的一份子，雖然現在卸任屏東縣長，但會盡心盡力為民進黨，這是責任也是責無旁貸的義務。

然而，潘孟安今天北上出席基進活動，引發討論；他表示，跟台灣基進很多好朋友過去都是老兄弟，這幾年大家也互相交換很多意見，彼此互相鼓勵與學習，各自分進合擊。

潘孟安也提到，台灣不是屬於單一政黨或個人，而是屬於全體人民，更應該要不分你我，大家共同思考台灣的未來。（編輯：蘇龍麒）1120117

#潘孟安
#賴清德
#蘇貞昌
潘孟安
「海島迴琉」設計意象 屏東琉球共融公園啟用屏東首位女縣長周春米就職 宣布縣政全面啟動
賴清德
柯文哲：賴清德會代表民進黨參選2024總統王鴻薇赴立法院宣誓就職 告別北市議會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族