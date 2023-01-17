被點名接內政部長 潘孟安：不知道也沒有這個想法

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（中央社記者王揚宇台北17日電）針對內閣改組議題，前屏東縣長潘孟安被點名有望接任內政部長。潘孟安今天受訪提到，他不知道也沒有這個想法，而行政院長蘇貞昌在國政處理上有亮麗成績，至於內閣改組與否，尊重總統蔡英文的決定。

媒體追問潘孟安，如何看待民進黨在敗選後的檢討狀況。他說，「我不知道，我現在都準備種田了」。

潘孟安今天北上參加台灣基進黨主席交接典禮，並於會前接受媒體聯訪，對於外媒報導，即將就任民進黨主席的副總統賴清德，所提出的台獨論述，引起美方擔心。

潘孟安說，應該不至於，因為賴清德都講得很清楚，而且在蔡總統領導的四個堅持下，台灣的方向及未來的定位都很清楚，相信賴清德18日發表就職黨主席的相關說法，不但會讓美國、日本與兩岸放心，也會讓台灣人民安心，這無庸置疑。

對於賴清德積極布局2024年總統選舉，媒體詢問潘孟安，他會扮演什麼角色；潘孟安表示，他目前沒有規劃，而且現在還是在屏東整理一些東西，同時陪伴母親與家人。

至於是否會入閣，潘孟安說，應該都是報派，「我不知道，也沒有這個想法」。媒體繼續追問，針對內閣改組有什麼想法，以及他被點名要接任內政部長；他說，自己沒有想法，而且行政院長蘇貞昌在執政期間表現不俗，尤其在國政處理上有相當亮麗的成績。

潘孟安指出，內閣改組與否取決於蔡總統，未來內閣是否要大幅度改組還是局部改組，都尊重蔡總統的決定，他做為民進的一份子，雖然現在卸任屏東縣長，但會盡心盡力為民進黨，這是責任也是責無旁貸的義務。

然而，潘孟安今天北上出席基進活動，引發討論；他表示，跟台灣基進很多好朋友過去都是老兄弟，這幾年大家也互相交換很多意見，彼此互相鼓勵與學習，各自分進合擊。

潘孟安也提到，台灣不是屬於單一政黨或個人，而是屬於全體人民，更應該要不分你我，大家共同思考台灣的未來。（編輯：蘇龍麒）1120117