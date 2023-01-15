遭批撒幣救官位 蘇貞昌：重大政策一分鐘都不能延誤

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（中央社記者陳俊華新北15日電）內閣改組傳聞不斷，但行政院核定捷運汐東線等重大建設，遭指「撒幣救官位」。行政院長蘇貞昌今天說，作為行政院長，護國為民責任在身，不能打烊，重大政策一分鐘都不能延誤。

民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，蘇貞昌上午8時在民進黨立委吳秉叡、新北市議員翁震州等人陪同下，到新莊中港國小投票。

媒體報導指立法院會期原本預計在1月13日結束，隨即內閣總辭，府院擬在1月16日宣布新人事，但因為國民黨用「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」卡總預算案，讓會期延到1月19日。

蘇貞昌受訪時表示，行政院內閣怎麼調整，總統蔡英文已經一再對外說，等立法院會期結束後會跟大家報告，到時候他會和總統討論，把結果跟大家報告。

媒體追問，前副總統陳建仁是否是好的閣揆接班人選。蘇貞昌說，「這個都等出來以後，自然大家會知道結果，現在不要急。」

另外，行政院近期核定捷運汐東線以及決定普發現金新台幣6000元等重大政策，遭指稱蘇貞昌是「撒幣救官位」，不想當看守內閣；蘇貞昌說，作為行政院長，護國為民責任在身，不能打烊、一刻都不能休息，重大政策一分鐘都不能延誤。

蘇貞昌指出，像有人說重大警察人事怎麼在這時候核定，但是高階警察包括六都警察局長，有些今天退休、明天就空出來，「不核定難道要讓他開天窗嗎？」捷運等重大交通路線，地方殷殷期待，朝野都一再呼籲盡快核定，昨天台北市長蔣萬安也呼籲接續路線要盡快核定，「這些能慢嗎？」

蘇貞昌說，就像立法院希望行政院趕快送出有關全民共享經濟成果的特別條例，民眾也都在等要領6000元，如果不及早作業，怎麼把特別條例送到立法院；如果不是先預作準備，怎麼可能開春後就給全民領6000元祝福。

蘇貞昌表示，各種事情都能從各方面來講，他虛心受教，但別像父子騎驢，這樣也罵、那樣也罵，扭曲、抹黑、重傷、分化。（編輯：林淑媛）1120115