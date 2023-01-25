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總統27日宣布新閣揆 陳建仁31日與蘇貞昌交接

2023/1/25 21:50（1/25 21:58 更新）
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總統府25日表示，27日上午將在總統府舉行記者會，正式宣布前副總統陳建仁接任行政院長。（中央社檔案照片）
總統府25日表示，27日上午將在總統府舉行記者會，正式宣布前副總統陳建仁接任行政院長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府今天表示，27日上午在總統府舉行記者會，正式宣布前副總統陳建仁接任行政院長。黨政人士指出，今天是蔡總統第一次正式徵詢陳建仁意願，非如外界所言早已定案，且行政院長蘇貞昌不會介入新閣人事；內閣預計30日總辭，31日辦理交接。

總統府發言人張惇涵晚間表示，蔡總統今天下午邀請陳建仁

陳建仁小檔案

  • 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮
  • 學歷：
    美國約翰霍普金斯大學理學博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士
    台灣大學動物學系
  • 經歷：
    中華民國第14任副總統
    中央研究院副院長
    中央研究院基因體研究中心特聘研究員
    行政院衛生署署長
    台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長
  • 研究領域：
    內科、免疫學、肝細胞癌、B型肝炎和胃腸學
  • 榮譽
    教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）
    中央研究院院士（1998）
    總統科學獎（2005）
    行政院傑出科技貢獻獎（2013）
    世界科學院院士（2005）
    美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）
    美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）
    梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）
    梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）
    梵蒂岡宗座科學院院士（2021）
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就重大國政議題交換意見，在正式徵詢陳建仁出任新任行政院長意願後定案，總統並立即告知蘇貞昌及副總統賴清德；總統27日上午10時，在總統府召開記者會正式對外宣布。

黨政人士表示，蘇貞昌與陳建仁都會出席27日記者會，象徵新舊內閣承先啟後，國政無縫接軌；蘇內閣預計30日宣布總辭，31日辦理新舊內閣交接。

針對新閣揆人選諸多臆測，黨政人士指出，總統今天下午是第一次正式約詢陳建仁，徵詢出任閣揆意願，並非外界所言先前已定案；總統與陳建仁兩人今天針對政局交換意見懇談數小時，而蘇貞昌對於陳建仁接任行政院長「很鼓勵」。

至於媒體報導，總統擬近日與蘇貞昌進一步盤點政策並聽取閣員去留意見，黨政人士強調，蘇貞昌對於新內閣的人事組成「不會介入」，完全尊重蔡總統與新任閣揆的意見。

黨政人士指出，陳建仁1月中旬接受媒體訪問時已強調，上次與蔡總統見面是11月底，總統宴請前衛福部長陳時中與其競總幹部，最近並未與蔡總統見面與通話；對於中研院特聘研究員薪資比行政院長月薪要高、而不願接任說法，黨政人士表示，根本是胡說八道，完全未經查證。（編輯：林克倫）1120125

#陳建仁
#蘇貞昌
#行政院長
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