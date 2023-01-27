蘇貞昌：暖男陳建仁必能開展新局 要加油唷

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行政院長蘇貞昌（左）請辭，總統蔡英文（中）27日在總統府召開記者會宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，3人在會中合影，並握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

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（中央社記者賴于榛台北27日電）總統蔡英文今天舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆。行政院長蘇貞昌致詞時表示，他相信以陳建仁暖男特質、豐富學經歷，以及對蔡總統的了解與配合，未來一定能開展新局，「要加油唷！」

蔡總統今天在總統府舉行記者會，邀請蘇貞昌及準閣揆陳建仁共同出席，3人也分別致詞。

蘇貞昌表示，時間過得很快，4年前同樣地點，蔡總統將艱鉅的行政院長任務交付予他，繁重工作、挑戰一件一件來，包含非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒、戰爭、通膨一個一個難關，沒日沒夜的攻防，各種大小事務非常繁重。

他說，非常感謝民眾支持、總統信任、立法院的指教與支持，以及行政團隊的全力以赴，讓他有做出一點成績，他與總統最明白彼此的辛苦；不過，限於他的能力，有些還是做不夠好，有很多應該再改進加強的地方。

提到陳建仁將任新閣揆，蘇貞昌說，陳建仁是暖男，擁有樂於貢獻的特質、豐富學經歷，以及對各方面事務的熟稔，還有對蔡總統的了解與配合，相信能在民眾期望下帶領行政團隊展開新局，帶來更好、更大貢獻，「我由衷祝福陳院長，大聲向陳院長說，要加油唷！」

蘇貞昌也說，非常期待未來行政院在陳建仁帶領下，各方面一定能做得更好，讓台灣更好，若有任何需要協助、努力的地方，他也會盡力，「我力量雖小無不盡力，總是希望台灣更好，天佑台灣」。（編輯：林克倫）1120127