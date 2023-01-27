更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
首頁 / 政治
內閣改組
新聞專題
內閣改組3/43
首頁 / 政治

蔡總統宣布陳建仁接行政院長 感激蘇貞昌最艱難時刻扛下重擔

2023/1/27 10:17（1/27 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（中）27日上午在總統府召開記者會，宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，並與即將卸任的行政院長蘇貞昌（左）在會中一同握手合影。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日
總統蔡英文（中）27日上午在總統府召開記者會，宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，並與即將卸任的行政院長蘇貞昌（左）在會中一同握手合影。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、溫貴香、賴于榛台北27日電）總統蔡英文今天說，行政院長蘇貞昌在選後幾度請辭，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請前副總統陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦；總統非常感激蘇貞昌，在4年前的最艱難時刻扛起重擔。

蔡總統今天召開記者會，公布新任行政院長由前副總統陳建仁接任。總統致詞表示，她非常感謝蘇貞昌在4年前最艱難時刻扛起重擔，其中3年在百年大疫中，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定關鍵力量，帶領行政團隊全力以赴，守住非洲豬瘟防線、穩住疫情，確保民生用水，還維持經濟穩定成長、正常生活。

蔡總統指出，這4年來面對困難決策，蘇貞昌是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革，蘇貞昌是台灣推動進步重要力量，加薪、減稅、增福利，蘇貞昌總是化不可能為可能，她對蘇貞昌充滿感激。

總統說，蘇貞昌在選後幾度向她請辭、選擇離開，蘇貞昌是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長；蘇貞昌已完成關鍵歷史使命，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦，讓台灣下一代國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。（編輯：林克倫）1120127

蔡英文總統今天上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長，圖為陳建仁與行政院長蘇貞昌會中交談。中央社記者鄭清元攝 112年127日
蔡英文總統今天上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長，圖為陳建仁與行政院長蘇貞昌會中交談。中央社記者鄭清元攝 112年127日
影片來源：presidentialoffice
#蘇貞昌
延伸閱讀
蔡明彥出任國安局長 借重歐陸經驗強化國際情報陳建仁組閣 鄭文燦內定副院長 林右昌掌內政部管碧玲學者出身 回政治發跡地高雄掌海委會備受期待國安團隊布局具雛形 外交國防兩岸首長可望留任蘇貞昌：暖男陳建仁必能開展新局 要加油唷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
總統宣布陳建仁組閣【直播】