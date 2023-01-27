蔡總統宣布陳建仁接行政院長 感激蘇貞昌最艱難時刻扛下重擔

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總統蔡英文（中）27日上午在總統府召開記者會，宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，並與即將卸任的行政院長蘇貞昌（左）在會中一同握手合影。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

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（中央社記者陳俊華、溫貴香、賴于榛台北27日電）總統蔡英文今天說，行政院長蘇貞昌在選後幾度請辭，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請前副總統陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦；總統非常感激蘇貞昌，在4年前的最艱難時刻扛起重擔。

蔡總統今天召開記者會，公布新任行政院長由前副總統 陳建仁 接任。總統致詞表示，她非常感謝蘇貞昌在4年前最艱難時刻扛起重擔，其中3年在百年大疫中，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定關鍵力量，帶領行政團隊全力以赴，守住非洲豬瘟防線、穩住疫情，確保民生用水，還維持經濟穩定成長、正常生活。

蔡總統指出，這4年來面對困難決策，蘇貞昌是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革，蘇貞昌是台灣推動進步重要力量，加薪、減稅、增福利，蘇貞昌總是化不可能為可能，她對蘇貞昌充滿感激。

總統說，蘇貞昌在選後幾度向她請辭、選擇離開，蘇貞昌是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長；蘇貞昌已完成關鍵歷史使命，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦，讓台灣下一代國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。（編輯：林克倫）1120127

蔡英文總統今天上午在總統府召開記者會，宣布由前副總統陳建仁為新任行政院長，圖為陳建仁與行政院長蘇貞昌會中交談。中央社記者鄭清元攝 112年127日