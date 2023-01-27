人生劇本全力以赴 總統：蘇貞昌是最有魄力最會做事院長

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行政院長蘇貞昌（右）請辭，總統蔡英文（左）27日在總統府召開記者會宣布新任院長由前副總統陳建仁接任，蘇貞昌在會中致詞表示，他非常感謝國人同胞的支持、蔡總統的信任、立法院的指教和支持，以及行政團隊的全力以赴。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

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（中央社記者陳俊華台北27日電）總統蔡英文今天說，行政院長蘇貞昌是支持她的最大力量，為國家努力寫下人生劇本，相信台灣歷史也會為蘇貞昌寫下重要篇章；總統更以感性的語氣說，蘇貞昌是最有魄力、執行力、最會做事的行政院長。

蘇貞昌19日在中央政府總預算完成三讀後，赴總統府再度向總統蔡英文請辭。蔡總統今天上午與蘇貞昌、前副總統陳建仁在總統府召開記者會，正式宣布由陳建仁接任行政院長。

蔡總統致詞時表示，她非常感謝蘇貞昌在4年前最艱難的時刻扛下重擔，其中有3年多時間，台灣籠罩在全球百年大疫中，全球政經情勢歷經重大轉變，同時也遭逢極端氣候所帶來的百年大旱。

總統說，這4年來，每當面對艱困的時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定的關鍵力量。蘇貞昌帶領行政團隊全力以赴，全體民眾共同努力下，守住非洲豬瘟防線、穩住疫情、確保民生用水，還維持經濟穩定成長與正常生活。

總統表示，這4年來每當面對困難決策，「蘇院長總是支持我的最大力量」，無論是婚姻平權法案，到進一步開放美豬、日本食品進口，一直到兵役制度改革，蘇貞昌總是支持地說，執政要堅持理想，為了國家正確的事就要做，壓力再大都要頂下來。

總統說，蘇貞昌是推動台灣進步的重要力量，過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇貞昌一年多就做到了；本來需要10年的屏鵝公路纜線地下化工程，蘇貞昌半年就做到了；等待40年的環島鐵路電氣化，蘇貞昌也完成南迴鐵路的最後一哩路。

總統指出，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續4年突破新台幣1000億元，蘇貞昌總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇貞昌都做到了；蘇貞昌帶領的行政團隊，就是「有政府、會做事」。

總統說，她對蘇貞昌充滿感激，蘇貞昌忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，並總是站在第一線，幫她扛住許多壓力，讓她專注在外交、國防與兩岸的事務，為台灣打下更堅韌基礎，為台灣撐出更大國際空間。

總統指出，蘇貞昌有一句名言：「人生的劇本是寫好的，但沒有辦法偷看，只能全力以赴」，4年前蘇貞昌孑然一身而來，現在為台灣留下更多、更好的建設，在選後蘇貞昌幾度請辭，選擇離開。

總統說，蘇貞昌用每一天為國家所做的努力，寫下人生劇本；她相信台灣的歷史，也會為蘇貞昌寫下重要篇章，蘇貞昌就是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長。

總統表示，很多民眾都希望蘇貞昌能夠留下來繼續打拚，但再精采劇本也要翻到下一個篇章，蘇貞昌已經完成關鍵歷史使命，縱然有再多不捨和感激，還是尊重這位她最敬重的政治前輩的決定。（編輯：林克倫）1120127