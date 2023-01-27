談新內閣3大目標 陳建仁：強化經濟、環境與社會韌性

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即將接任行政院長的前副總統陳建仁（圖）27日出席總統府記者會表示，在總統蔡英文任期最後一哩路需要共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；未來一年多，新內閣3大重要目標是強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

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（中央社記者陳俊華台北27日電）即將接任行政院長的前副總統陳建仁今天說，在總統蔡英文任期最後一哩路需要共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；未來一年多，新內閣3大重要目標是強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性，未來國家建設需要2300萬無名英雄繼續努力。

行政院長蘇貞昌19日在中央政府總預算完成三讀後，赴總統府再度向蔡總統請辭。蔡總統今天上午與蘇貞昌、陳建仁在總統府召開記者會，正式宣布由陳建仁接任行政院長。

陳建仁致詞時說，蘇貞昌擔任行政院長4年期間穩定政局、協助蔡總統連任成功，並在3年來帶領行政團隊度過百年大疫，讓台灣在疫情期間的經濟發展、社會安定，都受到全球矚目，團隊很有效率，保持高民調滿意度。

陳建仁說，他從1997年起參與多次公職工作，經歷與多位行政院長共事經驗，深深了解蘇貞昌過去4年表現極不簡單，「蘇院長真的很棒，有你台灣真好」；當蔡總統年假期間徵詢接任閣揆時，他心裡有相當猶豫，除了必須放下學術研究工作外，要延續蘇貞昌的成績，是很艱難的挑戰。

不過，陳建仁表示，當全球與台灣都面臨疫後重建的挑戰時，他必須放下自我，考慮如何承擔、使台灣變得更堅韌與永續。

陳建仁說，在蔡總統任期最後一哩路，需要他共同承擔時，「我有一種義無反顧的心情」，尤其全球遭疫情肆虐超過3年，儘管台灣防疫成效、經濟成長遠比多數國家好，也已走過最艱難時刻；但人民承受的痛苦傷害、經濟弱勢者的生存困頓，需要政府有更多作為，引導經濟復甦，重建正常生活。

提及未來目標，陳建仁指出，這段期間國際情勢有劇烈改變，俄烏戰爭、亞太情勢各層面都衝擊台灣生存發展，在這嚴峻時刻，未來一年多要強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性，是很重要的3個目標，要積極照顧人民生活，讓台灣成為2300萬人幸福生活、團結共好的國家。

陳建仁說，未來行政團隊除了延續福國利民方案外，也會展開必要調整，達成蔡總統交付的穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務。

陳建仁表示，他期許自己要存公義、好憐憫、常存謙卑的心，台灣在疫情後復甦期間，面對國內外嚴峻挑戰，應該更體察民意、重視溝通，善用經濟、財政實力，讓受薪階級、育兒家庭、弱勢者生活得到溫暖照顧。

展望後續，陳建仁表示，未來500多天，整個行政團隊會努力做好任務，穩健推動各項政策，確保台灣人民受到政府最好照顧；政務推動也需要全體人民團結一致，未來需要2300萬無名英雄繼續努力、展開疫後重建，使台灣經濟、社會、國家建設，都能成為世界一流國家。（編輯：林克倫）1120127