管碧玲學者出身 回政治發跡地高雄掌海委會備受期待

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（中央社台北26日電）英系資深立委管碧玲曾多次錯過入閣，這次出掌海洋委員會主委，不但創造海委會首位女主委紀錄，而返回政治發跡地高雄，對她更是格外具有意義，未來施政備受期待。

管碧玲是學者出身，黨內尊稱她為「管媽」，駐日代表謝長廷擔任高雄市長期間，她歷任高市府新聞處長、文化處長，並在高雄參選立委，如今已5連任。

謝系式微後，和蔡總統關係深厚的管碧玲，轉為英系。長期耕耘教育議題的管碧玲，多次被點名入閣擔任教育部長，但最後都擦身而過。

海委會下轄被視為「第二海軍」的海巡署，在美中對抗態勢下，相關業務牽動兩岸情勢，責任重大，且海委會機關地在高雄，管碧玲的區域立委選區也在高雄，並長期深耕基層；因此，總統日前約詢管碧玲出任海委會主委意願，經準閣揆陳建仁約詢後確定。

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黨政人士指出，管碧玲曾任5屆立委、2屆程序委員會召委，8個會期出任民進黨內政委員會政策小組召集人，推動修法將海洋委員會納入軍事管制的決策體系，對海洋事務涉入甚深。

黨政人士說，管碧玲擔任立委期間十分重視海巡署人員的相關權益，包括修法減輕海巡人員取締任務負擔，修法採重罰讓中國抽砂船再無僥倖機會，並積極爭取解決過去海巡人員因身分別引發同工不同酬的問題。（編輯：林克倫）1120126