國安團隊布局具雛形 外交國防兩岸首長可望留任

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統府今天晚間宣布，前交通部長林佳龍接總統府秘書長、外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等可望留任，國安團隊人事布局具雛形，基本就定位。

總統蔡英文明天將親自主持記者會，宣布由前副總統 陳建仁 陳建仁小檔案 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮

學歷：

美國約翰霍普金斯大學理學博士

台灣大學公共衛生研究所碩士

台灣大學動物學系

美國約翰霍普金斯大學理學博士 台灣大學公共衛生研究所碩士 台灣大學動物學系 經歷：

中華民國第14任副總統

中央研究院副院長

中央研究院基因體研究中心特聘研究員

行政院衛生署署長

台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長

中華民國第14任副總統 中央研究院副院長 中央研究院基因體研究中心特聘研究員 行政院衛生署署長 台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長 研究領域：

內科、免疫學、肝細胞癌、 B 型肝炎和胃腸學



榮譽 ：

教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）

中央研究院院士（1998）

總統科學獎（2005）

行政院傑出科技貢獻獎（2013）

世界科學院院士（2005）

美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）

美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）

梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）

梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）

梵蒂岡宗座科學院院士（2021） 看更多 關閉 接下新任行政院長，準閣揆陳建仁與請辭待命的行政院長蘇貞昌都將出席。內閣新人事與國安團隊改組同步啟動，總統府晚間也宣布國安團隊相關人事安排。

至於屬總統職權的外交、國防、國安會與兩岸等單位首長是否留任，黨政高層表示：「應該是」。記者進一步詢問外交部長吳釗燮、國防部長 邱國正 邱國正小檔案 生日：1953年4月12日

學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期

經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 看更多 關閉 、國安會秘書長 顧立雄 顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日 出生地：基隆市 學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系 經歷：

國安會秘書長（2020/05/20~迄今）

金管會主委

黨產會主委

民進黨不分區立委

萬國法律事務所資深合夥律師

台灣人權促進會會長

民間司法改革基金會董事長

台灣法學會理事長

中華民國律師公會全國聯合會理事長

台北律師公會理事長 看更多 關閉 、陸委會主委 邱太三 邱太三小檔案 生日：1956年8月30日

學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士

經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長 看更多 關閉 等是否都將留任，黨政高層表示，這是規劃但未最後定案，必須等總統最後拍板。

此外，民進黨籍立委 管碧玲 管碧玲小檔案 年齡：61歲 學歷：台灣大學政治學博士 經歷：

國立台北大學公共行政暨政策學系副教授

高雄市新聞處處長

文化局局長

第6～10屆立法委員

立法院教育文化委員會

交通委員會召集委員

立法院民進黨黨團幹事長 看更多 關閉 將出任海委會主任委員，成為首位女性主委，陸委會副主委吳美紅將出任海委會副主委。

黨政人士表示，海巡署屬於國安團隊一環，責任重大，且海委會機關地在高雄，管碧玲的區域立委選區也在高雄，並長期深耕基層；因此，總統日前約詢管碧玲出任海委會主委意願，經準閣揆陳建仁約詢後確定。

黨政人士指出，管碧玲曾任5屆立委、2屆程序委員會召委，8個會期出任民進黨內政委員會政策小組召集人，推動修法將海洋委員會納入軍事管制的決策體系，對海洋事務涉入甚深。

黨政人士說，管碧玲擔任立委期間十分重視海巡署人員的相關權益，包括修法減輕海巡人員取締任務負擔，修法採重罰讓中國抽砂船再無僥倖機會，並積極爭取解決過去海巡人員因身分別引發同工不同酬的問題。（編輯：林克倫）1120126