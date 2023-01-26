國安團隊布局具雛形 外交國防兩岸首長可望留任
2023/1/26 21:10（1/26 21:57 更新）
總統府26日宣布，國防部長邱國正（左）、外交部長吳釗燮（右）、陸委會主委邱太三（中）等可望留任。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北26日電）總統府今天晚間宣布，前交通部長林佳龍接總統府秘書長、外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等可望留任，國安團隊人事布局具雛形，基本就定位。
總統蔡英文明天將親自主持記者會，宣布由前副總統陳建仁
接下新任行政院長，準閣揆陳建仁與請辭待命的行政院長蘇貞昌都將出席。內閣新人事與國安團隊改組同步啟動，總統府晚間也宣布國安團隊相關人事安排。
陳建仁小檔案
- 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮
- 學歷：
美國約翰霍普金斯大學理學博士
台灣大學公共衛生研究所碩士
台灣大學動物學系
- 經歷：
中華民國第14任副總統
中央研究院副院長
中央研究院基因體研究中心特聘研究員
行政院衛生署署長
台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長
- 研究領域：
內科、免疫學、肝細胞癌、B型肝炎和胃腸學
- 榮譽：
教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）
中央研究院院士（1998）
總統科學獎（2005）
行政院傑出科技貢獻獎（2013）
世界科學院院士（2005）
美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）
美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）
梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）
梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）
梵蒂岡宗座科學院院士（2021）
看更多
關閉
至於屬總統職權的外交、國防、國安會與兩岸等單位首長是否留任，黨政高層表示：「應該是」。記者進一步詢問外交部長吳釗燮、國防部長邱國正
、國安會秘書長顧立雄
邱國正小檔案
- 生日：1953年4月12日
- 學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期
- 經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
看更多
關閉
、陸委會主委邱太三
經歷：
顧立雄小檔案
生日：1958年10月31日
出生地：基隆市
學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系
經歷：
國安會秘書長（2020/05/20~迄今）
金管會主委
黨產會主委
民進黨不分區立委
萬國法律事務所資深合夥律師
台灣人權促進會會長
民間司法改革基金會董事長
台灣法學會理事長
中華民國律師公會全國聯合會理事長
台北律師公會理事長
看更多
關閉
等是否都將留任，黨政高層表示，這是規劃但未最後定案，必須等總統最後拍板。
邱太三小檔案
- 生日：1956年8月30日
- 學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長
看更多
關閉
此外，民進黨籍立委管碧玲
將出任海委會主任委員，成為首位女性主委，陸委會副主委吳美紅將出任海委會副主委。
經歷：
管碧玲小檔案
年齡：61歲
學歷：台灣大學政治學博士
經歷：
國立台北大學公共行政暨政策學系副教授
高雄市新聞處處長
文化局局長
第6～10屆立法委員
立法院教育文化委員會
交通委員會召集委員
立法院民進黨黨團幹事長
看更多
關閉
黨政人士表示，海巡署屬於國安團隊一環，責任重大，且海委會機關地在高雄，管碧玲的區域立委選區也在高雄，並長期深耕基層；因此，總統日前約詢管碧玲出任海委會主委意願，經準閣揆陳建仁約詢後確定。
黨政人士指出，管碧玲曾任5屆立委、2屆程序委員會召委，8個會期出任民進黨內政委員會政策小組召集人，推動修法將海洋委員會納入軍事管制的決策體系，對海洋事務涉入甚深。
黨政人士說，管碧玲擔任立委期間十分重視海巡署人員的相關權益，包括修法減輕海巡人員取締任務負擔，修法採重罰讓中國抽砂船再無僥倖機會，並積極爭取解決過去海巡人員因身分別引發同工不同酬的問題。（編輯：林克倫）1120126
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蔡明彥接國安局長 管碧玲任海委會首位女主委