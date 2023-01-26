林佳龍任總統府秘書長 傳李大維回任海基會董事長

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天上午在總統官邸約詢前交通部長林佳龍，林佳龍同意接任總統府秘書長。現任總統府秘書長李大維傳可望回任海基會董事長，不過，李大維人事案將等總統徵詢當事人的意願後才會定案。

總統蔡英文27日將宣布由前副總統 陳建仁 陳建仁小檔案 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮

學歷：

美國約翰霍普金斯大學理學博士

台灣大學公共衛生研究所碩士

台灣大學動物學系

美國約翰霍普金斯大學理學博士 台灣大學公共衛生研究所碩士 台灣大學動物學系 經歷：

中華民國第14任副總統

中央研究院副院長

中央研究院基因體研究中心特聘研究員

行政院衛生署署長

台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長

中華民國第14任副總統 中央研究院副院長 中央研究院基因體研究中心特聘研究員 行政院衛生署署長 台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長 研究領域：

內科、免疫學、肝細胞癌、 B 型肝炎和胃腸學



榮譽 ：

教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）

中央研究院院士（1998）

總統科學獎（2005）

行政院傑出科技貢獻獎（2013）

世界科學院院士（2005）

美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）

美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）

梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）

梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）

梵蒂岡宗座科學院院士（2021） 看更多 關閉 接任行政院長，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。總統上午在官邸約詢前交通部長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

出生地：台北萬華

學歷：美國耶魯大學政治學博士

黨籍：民主進步黨

經歷：無任所大使、中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 ，徵詢出任總統府秘書長的意願。

黨政人士表示，總統一開始就鎖定林佳龍出任總統府秘書長，主要是著眼中生代的林佳龍，除在內政方面的歷練多元、接地氣之外，還擁有耶魯大學博士學位，亦是現任外交部無任所大使；過去曾任國安會諮詢委員、總統府副秘書長等職務，外交相關資歷豐富，並曾參與重要外交會議與決策。

黨政人士指出，相較現任總統府秘書長李大維是資深外交官出身，林佳龍則擁有立委、台中市長等民意代表與地方首長執政歷練；總統希望林佳龍接任秘書長後，可代表總統與各方互動，並在政策專業外，再多累積外交與人脈的歷練。

至於未來府院黨的互動，黨政人士表示，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、 鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 （內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。